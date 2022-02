Mariano Iúdica reveló por qué no aceptó conducir Intrusos

Luego de la renuncia de la dupla Pallares-Lussich para pasar a conducir un nuevo ciclo en la pantalla del Trece, la capocómica Flor de la Ve tomó el timón del clásico programa de chimentos.

Aunque la diva del espectáculo no fue la única figura pensada para liderar Intrusos. También se había tenido en cuenta a otro conductor de la pantalla de América: Mariano Iúdica, actualmente a cargo de Polémica en el Bar.

Sin embargo, el conductor decidió no aceptar el reto ofrecido por las autoridades del grupo América y ahora decidió romper el silencio y revelar por qué rechazó ocupar ese rol.

Luego de ser sorprendido por un periodista de la revista Paparazzi, a la salida del canal ubicado en el barrio de Palermo, Iúdica se sinceró:

"No me da. Hay que jugar en una cancha que no la sé. Hacer espectáculos y chimento no es para todos... Es muy importante esa silla, tiene peso... Es difícil", reflexionó Mariano.

Y agregó: "Siento que hay que tener una cintura y una manera de conducir y manejar un panel que no me sale. Me gusta más 'participante número uno, participante número dos', o dejar que todos se maten. Hacer chimentos no es para cualquiera", sentenció el conductor.