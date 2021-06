Mariano Villasante: “La música argentina es riquísima, un gran manantial”

Nacido en Adrogué, el músico Mariano Villasante adoptó el arte como forma de vida, oficio a tiempo completo. Integró diversas formaciones pero también construyó su carrera solista.

En el presente brindó una entrevista íntima con este medio para recorrer su trayectoria y presentar su nueva producción.

— ¿Cómo surge el proyecto?



— Mi proyecto solista es prácticamente una cruzada, una quimera, una intención sin frenos, un más allá de todo. Y eso lo hace mágico y misterioso a la vez. Siento que tardé en darme cuenta al principio; que no había alternativa después.

El trabajo en equipo, en grupo, es muy diferente; tiene un potencial único, avasallante, cuando todos los deseos se conectan. Pero también puede ser poco feliz hacer música con quiénes no te une ese sentimiento. Cuando logré liberarme de eso, vino el camino solista. Vinieron los hijos, el libro de Crónicas Abiertas, el blog “No tan solistas”, volver a Adrogué, el disco La Música Se Comparte y ahora La Fuerza, el que considero mi mejor trabajo. Así que la opción para seguir adelante, después del trabajo con mi banda Ánima Bendita, era encontrar a los músicos, compas, productores, estudios que coincidan en esa empatía musical.

— ¿Qué material estás trabajando?



— Estoy presentando La Fuerza, mi segundo disco. Eso empezó cuando sentí que tenía unas canciones que merecían ser tratadas. Que el sentir de algunas letras estaba tomando color. Canciones como La fórmula o Luke, por ejemplo. Con ellas empecé de nuevo con ese cosquilleo por grabar. A diferencia del disco anterior (La música se comparte, de 2018) el modus operandi acá fue trabajar cada canción con un orientador musical, un productor. Así fue que participaron Pat Álvarez y Christian Pérez Lencina en dos canciones. En otras dos trabajamos con Chango García y Misa Hilal. Todo tocado acá, música del conurbano. Ese material, muchas veces avanzado, se enviaba a Rodrigo Crespo (a EE.UU, vía WeTransfers o Dropbox), quien a distancia fue el productor general del sonido de La Fuerza. Hoy, el compositor está obligado a gestionar eso también. Hay una distancia enorme entre el momento de componer la canción y el de compartirla.

— ¿Cuáles son los mensajes detrás del arte que comunicás?



— ¿Será que en la música siempre hay un mensaje? Me lo pregunto y afirmo. La búsqueda por transmitir, por emocionar.

Los mensajes están en el disco. En las letras, en la búsqueda. A mí me llena escuchar Lennon, o el gol del Turco, o mostrar devoción por Star Wars. Son mis héroes, es mi data. O usar una grilla de Clarín para decir cosas. Necesito expresarme con el arte, y en este contexto las canciones dieron otro enfoque y me demostraron que cuando algo merece nacer, hay que seguir ciegamente adelante. Hay un llamado a lo que te moviliza, a lo que verdaderamente te hace mover.

— ¿En qué otros proyectos estás inmersos?



— ¿Ser padre cuenta? Porque de momento estoy más que nunca invirtiendo mi tiempo en ese proyecto de vida. Y también en componer. Estoy esperando que este virus se vaya pronto para poder seguir gestionando y activando mis ideas e ideales.

— ¿Cuál es tu visión de la escena actual?



— ¡Qué pregunta difícil esta! La música argentina es riquísima, un gran manantial, sin dudas. Supongo que pertenezco a una “escena rock”, gustadores de la canción, underground. Me siento cómodo ahí. Intuyo que esta situación de pandemia nos empareja, en el sentido que cada cual puede armar su caminito musical. Incluso sin shows, el público es la web. ¡Creo que la fórmula del éxito está en seguir compartiendo! Pero no sé muy bien cómo está la ensalada hoy. ¿O la escena la domina el trap? ¿El freestyle? ¿O será que ya estoy un poco viejo para hablar de escenas?

— ¿Qué otras aristas te faltan recorrer?



— Tengo muchísimas ideas por delante. Espero estar a la altura de mis caminos. No veo la hora de volver a los ensayos abiertos. A los escenarios. A las juntadas. A conocer más gente alrededor de la música.Me esperan tres o cuatro discos más por parir. Así que van a venir nuevas aristas

— ¿Cómo adherís a las luchas y conquistas de género?



— Siempre del lado sensible en la lucha por la obtención de derechos, de género y de todo tipo. Aprendiendo, todos los días.

Hace veinticinco años participábamos en marchas a favor del aborto o el matrimonio igualitario y hoy esos derechos se consiguieron. Me siento parte y testigo de un cambio generacional que por fin, a paso lento y firme, irá tomando otro color.