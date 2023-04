Marina Seresesky: “Hay que hacer más coproducciones”

Empieza el baile, de Marina Seresesky, protagonizada por Mercedes Morán, Darío Grandinetti y Jorge Marrale, propone una travesía por Argentina a partir del relato de la vuelta de un bailarín de tango que reside en España hace años. La directora, con un logrado ritmo y las increíbles actuaciones del trío estelar, ­despliega sin dudarlo una historia que reflexiona sobre los deseos, la pasión y el amor en todas sus formas. ­Diario Hoy dialogó con Seresesky para conocer más detalles de la propuesta.

—¿Cómo fue trabajar con este trío de intérpretes inmenso?

—Era jugar con Messi, era tener a los tres grandes con una entrega muy grande y entendiendo muy bien qué era lo que estábamos haciendo.

—¿Cómo imaginaste el proyecto?

—Llevo mucho tiempo viviendo en España, y al principio estaba conectada con la tristeza, la nostalgia.

—El tango...

—Sí, no me quería enganchar porque yo empecé una nueva vida, estaba feliz. Me fui en alegría por delante que no quería empañar entonces, yo cerré un poco las compuertas de eso que me hacía sentir triste. Y la cerré demasiado. Entonces, eso está adentro y en algún momento sale. Mi esencia es realmente eso. Si la querés tapar, va a salir por donde sea...

—Y salió en forma de película...

—Sí, contando un poco lo que significa no ser de aquí ni de allá. Estar con un pie en cada lado. Pero también lo que significa, donde está la esencia, como en estas personas que hace mucho que no se ven. Que han pasado kilómetros en el medio y años en el medio. Pero se juntan y hay algo que está. Entonces, también entender y reconciliarme con que no pasa nada estar tan lejos. Porque la esencia está acá. Y eso me dejó muy tranquila. O sea que para mí fue terapéutica esta película.

—Y ahí me decías que tenías a los mejores para contar, pero además de eso es una película ambiciosa, porque tenés exteriores, ruta, hay mucho...

—Hay todo, hay la suerte de coproducir. De que entraran en cada lugar coproductores aportando de todo, no solo en lo económico, sino lo que íbamos necesitando en cada tramo. Porque fueron entrando productores en Rosario, en Buenos Aires, en Mendoza. Que era lo que necesitábamos. Y todos muy a favor de la película. Porque en realidad no es una peli grande. Es una peli hecha muy a pulmón. Pero con mucho aporte y aprovechando mucho los recursos de cada lugar. Y creo que es como hay que hacer las coproducciones. Y además creo que hay que hacer más coproducciones. Yo porque soy una coproducción en mí misma. Me sale natural. Pero me parece que no hay que perderse lo bueno de los dos lugares. Hay que darle ahí.