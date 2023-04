Shaman Herrera: “Hago música de formas”

Ahí lo ven. Ese hombre de gran porte, sombrero y guitarra llega desde la montaña. Es literal. Shaman Herrera vive en el sur, cerca de Epuyén, desde hace varios años. Acaba de editar un nuevo disco que amplía su vasta y riquísima discografía, El viento en los escombros, y lo presenta en la ciudad este sábado (a las 21 en Guajira Bar, abre Maca Mona Mu). Si su canto fuera un pájaro, no sería uno solo, sino miles entonando un registro grave desde lo hondo de un bosque. En diálogo con diario Hoy, contó sobre el proceso del disco y adelantó que hay otro en camino.

—El disco tiene una tímbrica casi camarística, de un ensamble de ese tipo, casi totalmente acústica. ¿Siempre pensaste en ese sonido?

—Las canciones de El viento nacieron todas de la guitarra, la impronta acústica se dio naturalmente. Se grabó en vivo todo excepto la voz, tratando de que suene suelto de tempos y bien ensamblado el cuarteto. El sonido final lo dieron Belvis y Lulo Vitale con su producción.

—Después de tanto andado, de tantas canciones y tan disímiles, ¿qué música hace Shaman?

—Hago música de formas. Si se piensa como un arte visual, yo hago caballos. Esos caballos los pinto con lápiz, con óleo, hago esculturas de caballos. ­Cambian las técnicas, pero siempre hago lo mismo.

—Las canciones de El viento están ­cruzadas por una sensación de colapso, de inevitabilidad frente a eso. Pero al final, en ¿Dónde se han ido todos? parece que no todo está perdido. ¿Lo sentís así?

—Sí, estas canciones funcionan como un preludio de una temática que vengo explorando hace varios años, tiene que ver con el colapso, el deterioro medioambiental, y la psiquis atravesando eso. ¿Donde se han ido todos? es el renacer de las cenizas, es la incertidumbre y la esperanza frente a la debacle.

—Hace unos años Belvis te dedicó una hermosa canción. Una ofrenda, un agradecimiento. Y ahora es uno de los productores junto a Lulo Vitale. Acaso sean una de las duplas de productores más interesantes de la actualidad. ¿Cómo se dio el encuentro, la propuesta? ¿Cómo se trabajó el disco?

—Así es, Belvis me dedicó una canción. Se me acercó en un show y me regaló el primer disco de 8, su banda. Me contó que había un tema para mí, y la verdad es que pasó bastante tiempo hasta que finalmente lo escuché y me voló la peluca. Luego lo volví a encontrar aquí en Epuyén, me trajo su segundo disco, me dijo quien era y nos hicimos amigos. Yo estaba buscando un estudio para grabar un disco largo, de más de 20 canciones, y le pregunté a Juan qué me recomendaba, y ahí él me ofreció grabar todo en el estudio de Lito. Ese disco de más de 20 canciones se transformó en dos discos, este y el próximo a salir el mes que viene, llamado Solastalgia.

—¿Cómo será el show? ¿Habrá invitados, algún momento solista?

—La idea es un poco cubrir todas las etapas de mi repertorio, desde Los Hombres en Llamas hasta lo último que estoy haciendo. Habrá sorpresas y será un show muy emotivo.