Ben Chanan: “The capture es relevante sobre los temores que tenemos sobre las noticias falsas”

Ya está disponible en Lionsgate+ la segunda temporada de la serie The capture. Para saber más de la propuesta hablamos con Ben Chanan, su creador.

—¿Cuándo sabías que querías estar en el negocio del entretenimiento?

—¡Oh, wow! Hace tanto tiempo que no me acuerdo, yo creo que cuando era adolescente, ¿sabes? Viendo los filmes de David Lynch y Martin Scorsese. Sabía que quería hacerlo. No tenía ni idea de cómo hacerlo. Pero ha tomado un tiempo, pero sí, estaba viendo probablemente los mismos filmes que todos a mi edad. Goodfellas y Taxi driver, y simplemente me estoy convirtiendo en fraude.

—Y cuando le dijiste a tu familia que querías ser director o creador, ¿qué te dijeron?

—Ellos creyeron que probablemente sería estadísticamente bastante improbable.

—¿Cómo llegaste a tu primer trabajo en la industria?

—Fui a la universidad y realmente disfrutaba la edición. Así que empecé por ahí y me tomó un rato cambiar a dirigir.

—Y ahora, ¿editás tus películas o programas de televisión?

—Todavía bromeo en la edición ocasional, pero no, he trabajado con algunos muy buenos editores aquí en Reino Unido. Se crea la confianza con los años. Creo que si pasas tiempo en la sala de corte, es increíble. Es un buen entrenamiento para cualquier otro aspecto de la película, porque cuando estás en el escenario, sabes si algo va a funcionar o no, sabes si algo se va a cortar o no. Sabes si puedes vivir sin ese equipo o definitivamente necesitas este equipo para que la historia funcione.

—¿Cómo fue para vos reconectarte con los personajes nuevamente?

—Fue muy divertido. Escribir los mismos personajes de la segunda temporada, sabiendo quiénes eran y llevarlos a seis meses más tarde, sabiendo sus voces. Es más divertido, creo, escribir para actores que conoces. Y siempre pienso que creo el personaje y luego el actor lo trae, creo la mitad del personaje y luego el actor la otra mitad, esa es la manera en la que lo veo.

—¿Cuál creés que es el secreto del éxito de la serie?

—Es relevante sobre los temores que tenemos sobre las noticias falsas y, por supuesto, la tecnología falsa. Tenemos, creo yo, muy reales temores. ¿Podemos confiar en lo que vemos? Ha tenido más relevancia desde que empezamos a hacer este show. La idea es que creo que la noticia falsa no era, cuando empecé a escribir la primera temporada, lo mismo que ahora, no creemos en casi nada de lo que vemos hoy en día, es muy difícil de saber. Cuando lees una noticia, ¿cuál es el ángulo? ¿Cuál es la agenda? ¿Quién lo escribió realmente? Cuando miras una fotografía, ¿es real? ¿Ha sido falsificada? Es una constante, hay un elemento totalmente distinto al consumir medios de noticias ahora. Y siempre ha habido un elemento de eso. Siempre ha habido fotografías falsas e historias de noticias basadas.

—¿Qué cosas te inspiran?

—Yo creo que lo que inspiró el show originalmente fueron películas de los años 70, no había visto un tipo de thriller de conspiración política en televisión por mucho tiempo.

—Hoy tenemos demasiadas ofertas y demasiadas plataformas. Me gustaría saber, para un creador, ¿cuál es el gran desafío a la hora de crear un contenido?

—Es verdad, tenemos muchos streamers y plataformas y creo que la industria en general está mirando ahora y preguntándose si estamos bien, pero es muy difícil. Puedes tener un gran show y es cada vez más desafiante encontrar un público.

—¿Qué cosas ves en plataformas, qué películas, qué programas de televisión te gustan?

—Obviamente, Succession es increíble y soy el fanático más grande de The Sopranos del mundo. La he visto probablemente siete veces, de comienzo a final, y lo he visto de nuevo durante el confinamiento, a menudo veo cosas que no son nada parecidas a lo que hago. Seinfeld también veo.