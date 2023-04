Millie Bobby Brown anunció el casamiento

Millie Bobby Brown y Jake Bongiovi anunciaron que se casarán. La joven pareja, ella de 19 y el de 20 años, comenzaron su relacion hace dos años y ahora contraerán matrimonio.

Una publicación en Instagram de la protagonista de Stranger Things fue la gran novedad del mundo de Hollywood en el dia de hoy. La actriz anunció que se casará con el hijo de Bon Jovi en una bonita foto en la que se los ve abrazados y ella luce un anillo de diamantes. “I’ve loved you three summers now, honey, but I want ‘em all (”Llevo queriéndote tres veranos, ahora, cariño, los quiero todos”, en español) fue la frase con la que acompañó el posteo y que corresponde a un fragmento de canción "Lover" de Taylor Swift.

Como no podía ser de otra manera, la publicación en el Instagram de Millie -que tiene 62,8 millones de seguidores- se llenó de Likes y comentarios deseandoles felicidades, entre otros mensajes de amor.

Aún se desconoce la fecha en la que los jovenes darán el "Si, acepto", lo cierto es que formalizarán su romance luego de dos años. La pareja comenzó como amigos y poco a poco fueron acercandose hasta oficializar su relación en los premios BAFTA hace un año.