Marina Zeising, tras los pasos de Lutero

Reformadores, de Marina ­Zeising, se adentra en el legado de la reforma eclesiástica y cómo los cambios siguen aconteciendo. En diálogo exclusivo con Hoy, la realizadora reveló detalles de la propuesta.

—¿Cómo surgió la idea de hacer Reformadores?

—En 2019 se acercó a mí un exalumno, llamado Fernando Mazas, con un guion sobre un pastor protestante luterano abiertamente homosexual que había sido cura católico. Siempre quise hacer un documental sobre el protestantismo dado que mi familia proviene históricamente de esa raíz religiosa. Desarrollamos el proyecto juntos, lo presentamos al Incaa y obtuvimos el apoyo, pero lamentablemente Fernando falleció por Covid, y decidí de común acuerdo con su familia continuarlo, no solo como productora sino en la dirección que iba a hacer Fernando.

—¿Cómo fuiste encontrando los interlocutores válidos y qué fuiste descubriendo junto a ellos?

—Empecé entrevistando a Karin, que era la pastora que me había confirmado en mi adolescencia. Luego seguí con un derrotero de entrevistas que se fueron concatenando porque un pastor o diácono me llevaba naturalmente al otro, y así se fue armando este retrato de la comunidad protestante de raíz luterana. Me reencontré con una Iglesia refundada, ya no aquella que recibía a los migrantes alemanes, sino que abrazaba las causas sociales argentinas independientemente de los orígenes de sus participantes. Por otro lado, empezaron a tomar una posición más firme y clara en relación a la inclusión de mujeres pastoras, de los pastores abiertamente homosexuales, y al apoyo a las leyes del matrimonio igualitario y la interrupción voluntaria del embarazo. Y desde lo histórico, enterarme de que fue la primera Iglesia que abrió las puertas a las Madres de Plaza de Mayo para que se puedan reunir en plena dictadura cívicomilitar. También me interesó mucho el trabajo diacónico que realizan en el conurbano. Todo eso es parte del filme.