Martín Desalvo estrena en cines un intenso western misionero

Martín Desalvo llega a los cines con El silencio del cazador, una producción protagonizada por Pablo Echarri, Mora Recalde y Alberto Amman. Un intenso thriller en donde el deseo y la realidad atraviesan a sus personajes. Diario Hoy dialogó con el director para saber más de la propuesta.

—¿Cómo imaginaste el relato y los puntos que toca, principalmente, sobre la ausencia del Estado en comunidades vulnerables, en el medio del conflicto entre los protagonistas por el lugar de cada uno y el amor?

—La película es muy realista, de alguna manera, lamentablemente, con Francisco, el guionista, yo tuve una primera idea sobre una nota de un guardaparques en Sudáfrica que tenía carta blanca para matar a cazadores furtivos, y me pareció de un nivel de locura increíble llegar a ese punto, incluso el yaguareté está en peligro de extinción. Además, tuve presente otra nota en la que los guardaparques de Misiones pedían tener poder de Policía porque estaban desarmados y si tenían que detener a cazadores furtivos, fuertemente armados, era muy difícil, de hecho habían matado a un guardaparques. Me parecieron historias muy interesantes y fuimos a investigar a Misiones un poco, a hablar con los guardaparques, lo difícil de la tarea, que están siete días trabajando y otros siete no, y antes era un mes, y nos fascinó ese mundo. Pero también el tema social de cómo familias fundantes provenientes de Europa mantenían una gran diferencia con los “criollos”. Y esto es una realidad que aún hoy persiste y me parecía interesante para trabajar este mensaje dentro de un cine de género.

—¿Qué género vas a continuar explorando? Ya hiciste comedia, thriller, acción, western, serie…

—Todos, no quiero dejar ninguno de explorar, me gusta mucho lo fantástico, no me gusta el género duro, pero sí me gusta sumar lo social, con una mirada autoral, una película dura pero con momentos de humor, creo que respetar a rajatabla las leyes del género es encorsetarse, para mí es experimentación y en lo personal, que lo considero un arte, quiero seguir desde ese lugar, no estoy pendiente del punto de equilibrio, si se venderá a una plataforma o no, no pienso en eso cuando imagino y dirijo una película.

