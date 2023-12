Martín Fierro de la Moda en un despliegue majestuoso

La noche del sábado sucedió a puro brillo, glamour y color en Argentina, puesto a que ocurrió la segunda edición de los premios Martín Fierro de la Moda, que tuvo lugar en el auditorio principal de la Usina del Arte en la Ciudad Autónoma de Buenos Aires.

La organización estuvo dada por la Asociación de Periodistas del espectáculo de Argentina (Aptra) que busca reconocer a los exponentes y referentes de la industria de la moda en nuestro país. Por otro lado, se dio la elección de un jurado especial con los expertos en la estética, que se unió a los miembros de Aptra para distinguir a los talentos en esta materia.

La conducción de la gala estuvo a cargo de la modelo internacional, conductora, empresaria y referente de la filantropía y el trabajo social Valeria Mazza, y el periodista y conductor Ángel de Brito.

Por su parte, la velada entera contó con una cobertura exclusiva desde la alfombra roja, donde cada uno de los asistentes mostró sus mejores galas y la emisión fue por el canal América TV.

Las expectativas fueron altas, se cumplieron al pie de la letra y la noche sucedió con todos los brillos posibles.

Con relación a las ternas, que fueron pensadas para la ocasión, hubo referencias a los diseñadores, peinadores, productores, artistas, celebridades digitales, influencers, figuras mediáticas que han creado e impuesto tendencias en este universo tan especial en el 2023. Asimismo, se crearon galardones especiales a la mejor trayectoria como modelo y mejor trayectoria como diseñador. Por otro lado, hubo premios especiales como el Martín Fierro de Brillante, Martín Fierro de Platino, y el tan mentado Martín Fierro de Oro.

Las ternas fueron variadas y exclusivas en sí mismas, estuvieron a cargo del jurado que decidieron incluir los rubros como mejor diseñador, mejor diseñador innovación y mejor modelo. Sin embargo, estas aristas no son compartimentos estancos, sino que, por el contrario, significan que la originalidad, la innovación y la búsqueda de estilo siempre presentes también son parámetros que deben ser reconocidos.

De esta manera, las ansias y las expectativas de las figuras son exigentes y además se sumaron las ganas por este evento que tuvo su primera vez en una vez, pero que luego no pudo repetirse porque surgió la pandemia del coronavirus que detuvo la vida tal como la conocíamos hasta que todo volvió a la normalidad.

Por su parte, el evento contó con un desfile de alta costura, donde estuvieron presentes las modelos de muchas generaciones que decidieron participar para hacer un performance en tiempos contemporáneos.

Asimismo, la clave de la moda fue que muchos usaron vestidos diseñados para la ocasión, pero otros famosos pusieron en vigencia el concepto de la moda circular y la utilización de prendas que ya tenían o que consiguieron mediante intercambios en ferias, en pos de cuidar el ambiente.

Se estima que pasaron más de quinientos invitados por esta noche maravillosa que celebró la moda en Argentina, en un evento que tiene tintes internacionales.

Luego de la alfombra roja, el evento comenzó con la conducción de Valeria vestida de fucsia, mientras que Ángel eligió un esmoquin con un pañuelo rosa en su bolsillo para combinar. Luego le dieron la palabra al periodista Luis Ventura, que preside Aptra, la organización a cargo del evento estelar.

El inicio de la entrega de premios se dio con el galardón a mejor diseñador e innovación a Gustavo Puchetta, que fue el elegido por vestir a muchas estrellas, pero en esta ocasión le tocó la producción destinada a los conductores.

El segundo premio fue al mejor estilo en conducción masculina y la estatuilla fue para Fabián Medina Flores, mientras que en fotografía Gabriel Machado fue el elegido.

El galardón a la mejor maquilladora fue para Regina Kuligovsky, la docente y creadora de las nuevas tendencias.

Asimismo, Juana Viale le entrego un reconocimiento a Gino Bogani por su trabajo incansable en el universo de la estética y de la moda. Se llevó un premio por ser un maestro de la alta costura.

El creador Fabián Zita fue elegido por su creatividad e innovación como uno de los mejores diseñadores del año.

Respecto a la figura de influencer, fue elegida la mediática y modelo Angie Landaburu que trabaja en la pantalla chica, pero también en la moda.

Sobre la terna a la mejor modelo, fue para Iman Kauman que triunfa alrededor de todo el mundo.

Por otro lado, la figura de mejor jurado de la pantalla chica estuvo con un empate y es por ello que Luis Ventura debía desempatar, pero optó porque siga así para premiar a las dos figuras que fueron Wanda Nara y Donato De Santis. Como la rubia debilidad se encuentra viviendo en el exterior, el premio fue recibido por su hijo mayor, Valentino, fruto de su amor con Maxi López.

Hasta el cierre de esta edición, esos fueron los galardones recibidos por los integrantes del universo de la moda en Argentina.

Flor de la V, una diva nacional

La conductora y comunicadora tiene una amplia carrera en el modelaje y la estética. De hecho, cada una de las creaciones que suele lucir son obras hechas por sus propias manos y marcan todas las tendencias.

La actriz y conductora es amante de la moda y suele desvelarse para poder lucir sus creaciones. Asimismo, no deja ningún detalle librado al azar. Los perfiles que elige a la hora de vestirse siempre son conjuntos de alta costura con detalles urbanos y llenos de sorpresa. Es por su alto perfil en la excelsa estética que mantiene que fue nominada a los Martín Fierro de la Moda en la terna de mejor estilo femenino en la conducción.

Flor tiene su propia marca y es la elegida por los diseñadores de moda. Además, trabajaba en Intrusos en el espectáculo y escribe para varios medios en columnas de género. Su militancia ha logrado luchas y conquistas en los derechos. Por otro lado, es la mamá de los gemelos Paul e Isabella y está casada con Pablo Goicochea desde hace más de veinte años. También estuvo a cargo de conducir la alfombra roja de los mentados premios.

Valeria Mazza, la reina de la moda en Argentina

Con esfuerzo y perseverancia, Valeria Mazza construyó su carrera como modelo profesional hasta convertirse en la referente de nuestro país. Supo representarnos alrededor de todo el globo terráqueo. Asimismo, trabajó como conductora y panelista.

En las últimas horas, la conductora logró que toda la atención esté fijada en ella cuando visitó el Bailando por un sueño para promocionar el Martín Fierro de la Moda, donde ejerció como conductora. Sobre la propuesta, la mujer dijo: “Cuando me cuentan que vuelve este Martín Fierro, me vienen a proponer que esté y me encantó la idea. Y dije que iba a estar porque es mi casa y me gusta que el mundo de la moda siga vigente. Pero ahí me dijeron que me querían dar un premio”. Luego continuo: “Ese premio es el de la trayectoria y ya lo tengo. Así que me encantaría solo entregarlo. Esto sumado a que soy parte del jurado y nadie puede estar nominado”.

La madre de cuatro hijos y esposa del empresario Alejandro Gravier estuvo acompañada por su familia y disfrutaron de una noche única. Tuvo más de cinco cambios de looks y todos de diseñadores argentinos. Para poder abrir su paso por la alfombra roja, Valeria eligió un vestido vaporoso de color blanco, mientras que luego se cambió para empezar su rol como conductora con un vestido fucsia.