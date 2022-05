Martín Redrado rompió el silencio: “No soy el padre de Matilda”

Martín Redrado rompió el silencio: habló del juicio que mantiene con Luciana Salazar, los motivos por los que dejó de pagar el tratamiento de fertilidad en los Estados Unidos, y desmintió de manera rotunda ser el padre de Matilda.

“Estoy muy bien, estoy con una mujer excepcional”, dijo en referencia a su pareja, Lulú Sanguinetti. “Trato de no hablar de mi vida privada. Pero estoy feliz, mis hijos también, estoy en un muy buen momento”, expresó Martín Redrado ante el micrófono del móvil de Socios del espectáculo.

“¿Te sigue uniendo algo a Luli Salazar? ¿Seguís sintiendo a Matilda como una hija?”, preguntó sin filtro la cronista. “Quiero decirlo con todas las letras: Matilda Salazar no es mi hija. Luciana tomó una decisión que yo respeté, apoyé y acompañé mientras fuimos pareja, pero eso terminó hace cuatro años. Todos los compromisos que tomé fueron como pareja, ya no lo somos más y, por lo tanto, no tengo ningún compromiso que tenga que cumplir, aparte de los que ya cumplí, que fueron muchos”, explicó Redrado.

“Por lo tanto, seguir alimentando esta fantasía de que yo soy el padre de Matilda realmente no nos hace bien a nadie, no le hace bien a nuestras familias, ni a nadie de los involucrados. No soy el padre de Matilda”, resaltó.

Asimismo, aseguró que está a disposición de la Justicia para cuando se lo requiera y se refirió a las historias de Instagram que Luli Salazar publicó en su perfil.

“De corazón, tuvimos una ­historia importante y cuando se termina cada uno hace el duelo como puede; por lo tanto respeto su manera de hacerlo, pero es una historia que ya está terminada”, afirmó el economista.

“¿Te revincularías con Matilda?”, le preguntó la movilera. “Reitero, no soy el padre, no soy tampoco pareja y por lo tanto no me corresponde tener el lugar de la pareja de Luciana ahora o la que tenga a futuro”, comentó al finalizar.

La respuesta de Luciana Salazar

La modelo se comunicó con el programa para desmentir los dichos de Redrado: “Yo nunca dije que Martín Redrado era el padre biológico de mi hija. Así que espero que nadie más chicanee con ese tema porque lo dejé muy en claro siempre”.

“Martín Redrado está mintiendo de una forma descarada. Acá no solo hablo yo, sino que hay testigos de todo esto. La principal es Ana Rosenfeld y también un amigo de él. Es mentira que no tiene obligaciones, tiene obligaciones de acá a muchos años bajo la firma de un escribano público. No insistan más con este tema porque a mí me hace quedar como una loca delirante”, dijo.