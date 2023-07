Martín Rejtman: retrospectiva y películas elegidas para ver online

MUBI, la plataforma global de streaming, productora y distribuidora de películas, en julio invitó al icónico director argentino Martín Rejtman a hacer su propia curaduría de películas.

“En lugar de recomendar algunas de mis películas favoritas de MUBI”, nos dijo Martín Rejtman, “he decidido elegir películas que no he visto, pero que me gustaría ver. En mi selección, encontrarán películas de directores que me encantan, como Whit Stillman, David Cronenberg y James Gray, y otras de directores que conozco personalmente y cuyas películas podré ver finalmente, como Jonas Carpignano y Omar Zúñiga”.

El especial se inauguró con Esquí, de Manque La Banca, un retrato sobre la ciudad de Bariloche que deambula entre lo fantástico y lo documental, combinando una mirada joven e irreverente con una crítica social muy marcada, que se llevó el premio FIPRESCI en la Berlinale 2021.

Además la plataforma, junto con ArtHaus (CABA), el centro de creación contemporánea, realizó la retrospectiva “Humor y melancolía: el cine de Martín Rejtman”, que incluyó las tres primeras películas de la carrera del director, guionista y escritor argentino: Rapado (1992), Silvia Prieto (1999) y Los guantes mágicos (2003), junto con actividades especiales. Los tres filmes fueron proyectados en copias restauradas a 4K.

Más allá de esto, en la plataforma también se destaca un foco dedicado a la icónica dupla de directores franceses, Jacques Demy y Agnès Varda, con una selección de dos de sus títulos musicales más importantes: The umbrellas of Cherbourg, el colorido, romántico y deslumbrante clásico protagonizado por Catherine Deneuve, y One sings, the other doesn’t, un musical feminista ambientado en un París de 1962, que retrata a dos jóvenes mujeres que luchan por su libertad.