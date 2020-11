Martina Fasce: “Me gustó que Muscari pudiera descifrarme”

Tras la salida del aire de El precio justo, en donde acompañaba a Lizy Tagliani, Martina Fasce se mantuvo activa en redes y ahora se suma a la troupe de Sex virtual, liderada por José María Muscari, uno de los éxitos del teatro online. Diario Hoy dialogó con ella para saber más de su participación en la obra.

—¿Cómo te llega la propuesta? ¿Te animaste enseguida?

—Le hice una nota a Muscari hace tiempo en mi Instagram y al tiempo me mandó un mensaje diciéndome que tenía una propuesta. Si entrás a mi Instagram no hay un costado “sexual”, pero me dijo que le gustaría que hiciera entrevistas, que cante, que mostrara mi lado artístico, y me encantó. Me gustó que pudiera descifrarme sin tener que decirle yo nada.

—¿Se complica organizar en la casa el tiempo para participar?

—Te soy sincera, yo me lo estoy preguntando en el momento que me lo preguntás vos a mí (risas), no sé cómo voy a hacer, estoy recién mudada, es una casa grande, no sé dónde armaré la escenografía, pero estoy buscando, ropa, lugar, qué haremos con la nena. Nunca me lo imaginé, estoy muy contenta.

—Es mejor eso, de ir sorprendiéndote…

—Claro, incluso alguna vez imaginé si tendría que estar ahí y decía no, y ahora estoy planificando mis cuadros.

—Un poco es cómo el 2020 nos plantea todo, como te pasó con El precio justo. ¿Siguen en contacto? ¿Hay idea de volver?

—Dicen que los protagonistas siempre son los últimos en enterarse si eso pasa o no, no sé nada, sólo me llegaron algunos comentarios, pero yo creo que sí.

—Tras la sorpresa por los contagios, pararon y luego sucedió lo de La Floppy, ¿cómo viviste eso?

—A mí me pegó muy mal, todo lo que no esperás te pega el triple, tenía un vínculo muy estrecho con La Floppy dentro y fuera del programa, compartimos mucho en muy poco tiempo, tal vez más que con una amiga de años. Fuimos aliadas y la sentía como parte de mi equipo, la quería mucho, verdaderamente, y me afectó hasta el punto de volver a tener ataques de pánico, tengo una relación muy complicada con la muerte.