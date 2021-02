Maternidad, suspenso e historia para ver en casa

GINNY & GEORGIA

Se trata de una chica saliendo al mundo en un cambiante y diferente escenario, con una madre muy joven que intenta hacer lo mejor. Se ve el choque generacional en una propuesta que con humor y algunas frases de manual intenta demostrar el complejo universo vincular entre una madre y su hija, y cómo aquella se desvive para que su descendencia no cometa los mismos errores. NETFLIX.

LA PESTE

Tras los sucesos acontecidos en la primera temporada de esta apasionante serie histórica, asistiremos a ver cómo, tras el paso de la siniestra enfermedad, de a poco vuele el viejo orden; en vez de cambiar, se continúa plagando de corrupción y oscuridad cada uno de los estamentos de la sociedad. Mateo volverá a ayudar a Teresa, ahora con la intención de desarmar una banda que trafica y corrompe mujeres. HBO.

ÉLITE

Vayan preparando pochoclo y horas de sueño, porque se acaba de confirmar la realización de la quinta entrega de esta serie que desnuda la vida de los estudiantes en una de las escuelas más exclusivas. Nuevos personajes ingresarán al instituto y también a la vida de los personajes ya establecidos. La argentina Valentina Zenere será parte de la nueva entrega que comenzará a rodarse en breve. NETFLIX.

BABYLON BERLIN

Los jueves de marzo Europa Europa estrena la multipremiada serie de televisión y la más cara jamás realizada en otro idioma distinto al inglés. Basada en la saga de novelas escritas por Volker Kutscher, la temporada inicial está inspirada en su primer libro, Sombras de Berlín. La gran protagonista de este thriller policíaco noir es la capital de la República de Weimar, una Berlín en donde la vanguardia creativa y el hedonismo conviven con la extrema pobreza.

Los detalles de la Juventus, revelados

Amazon Prime Video y la Juventus Football Club anunciaron una nueva y exclusiva docuserie, All or Nothing: Juventus, que seguirá al equipo en su momento actual. El programa llevará al público a un viaje detrás de cámaras con el ilustre e icónico club de fútbol durante una temporada crucial y seguirá todos los eventos clave, incluyendo la llegada de Andrea Pirlo como el nuevo director técnico al club. El show mostrará el esfuerzo y la dedicación que se necesitan para competir al más alto nivel.

LAS NUEVE VIDAS DE OZZY OSBOURNE

Este documental revelará datos e información no conocida sobre “El príncipe de las tinieblas”, un hombre que a pesar de ser recientemente diagnosticado con Parkinson, se muestra activo como en su juventud. Su hijo Jack recupera recuerdos y muestra a Ozzy en icónicos momentos, en familia y superando todo. A&E.

CITY ON A HILL

Kevin Bacon vuelve a la TV tras The Following, con una serie enmarcada en el Boston de los años 90, creada por los mismos showrunners de Boston Stranger y Homicidio: la vida en las calles. Un veterano del FBI (Bacon) se unirá a un asistente de distrito (D.A. Decourcy Ward) para resolver casos. PARAMOUNT.

Llega Paramount+ a Argentina con las mejores propuestas

El nuevo servicio premium de streaming se lanzará el 4 de marzo en Argentina y América Latina. En el país tendrá un costo de $299 por mes y ofrecerá un amplio catálogo, con más de 5.000 horas de contenido. Se proporciona al público de todas las edades una extensa gama de películas, series icónicas y el contenido preferido de los fans. Nuevas series y el esperado retorno de The Handmaid’s Tale son sólo algunos de sus diferenciales.