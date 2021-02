T’Nia Miller y Stanley Tucci en lo nuevo de Amenábar

Alejandro Amenábar, quien junto a Pedro Almodóvar, Alex de la Iglesia, Isabel Coixet y Juan Antonio Bayona, entre otros, puso en primera plana el cine de su país, actualmente está rodando la etapa final de su primera serie, La fortuna. Esta se verá por AMC en América Latina durante la primera mitad del 2022.

El reconocido director de Mar adentro (ganadora del premio Oscar a la Mejor película extranjera) y Los otros prepara la fase final de rodaje en diversas localizaciones del norte de España y en América del Norte.

El proyecto, que comenzó a filmarse en agosto de 2020, en medio de la pandemia, cuando los protocolos lo permitieron, devuelve al director a la actividad tras el éxito de Mientras dure la guerra, su última película.

La fortuna está protagonizada por el español Álvaro Mel, encarnando Álex Ventura a un joven diplomático, eje de todo, y Ana Polvorosa, en el papel de Lucía, su compañera de trabajo y aventuras.

La serie cuenta además en su reparto con reconocidos rostros populares del cine y la ficción estadounidense como Stanley Tucci, nominado al Oscar por The lovely bones, en el papel del cazatesoros Frank Wild; Clarke Peters (The wire), como el abogado Jonas Pierce y T’Nia Miller (Years and years), como la abogada Susan McLean. El elenco principal se completa con las actuaciones de los locales Karra Elejalde, Manolo Solo, Blanca Portillo y Pedro Casablanc, entre otros.

En la producción se contará cómo Ventura se ve convertido, sin proponérselo, en el líder de una misión que pondrá a prueba todas sus convicciones: recuperar el tesoro submarino robado por Wild, un aventurero que recorre el mundo saqueando el patrimonio común de las profundidades del mar. Configurará equipo con Lucía, una funcionaria de armas tomar, y Jonas Pierce, un brillante abogado norteamericano apasionado por las viejas historias de piratas.

Álex emprenderá una aventura, descubriendo la importancia del amor, la amistad y el compromiso con aquello en lo que uno cree, en un relato que es producido por Movistar+ con AMC Studios y en colaboración con MOD Pictures, y constará de seis episodios de 45 minutos de duración, cada uno.

Alejandro Amenábar dirigirá todos los capítulos, tiene en la producción a Fernando Bovaira (MOD Pictures) y a Domingo Corral (Movistar+) y cuyo guion ha coescrito junto a Alejandro Hernández.

Amenábar ha ganado nueve premios Goya y un Oscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood. Es uno de los grandes realizadores que se acerca al universo de las series, un espacio en donde, en el último tiempo, se concentra la mayor creatividad de la industria audiovisual.