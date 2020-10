Matías Gueilburt revela detalles del documental sobre Vilas

Matías Gueilburt estrena mañana en Netflix Vilas: serás lo que debas ser o no serás nada. Esta película absorbe la titánica tarea iniciada por el periodista Eduardo Puppo para que la ATP reconozca a Guillermo Vilas como número 1 del ranking. En diálogo con Hoy, el director brinda más información sobre la realización.

—¿Cómo fue narrar audiovisualmente el universo de Vilas y el trabajo de Puppo?

—Había una historia que tenía que ver con la investigación de Eduardo, que es algo complejo, porque son números, no es atractivo, no era fácil traducirlo a imágenes. Para contar eso, supe que lo primero que quería hacer era conocer a Vilas, para entender cómo él se metió en la vida de otros, y ese fue el desafío, mientras lo iba pensando aparecieron los casetes y eso me gustó, él contando por sí mismo a Vilas. No me interesaban otros periodistas hablando de él, o la entrevista de Susana Giménez, me gustaba él contando su intimidad de hoteles, por ejemplo.

—Por suerte él dejó registro de todo…

—De todo, tenía que ver con su obsesión y su pasión por escribir, porque además el tenista pasa su vida en hoteles, ahí aparecen pensamientos, sus ideas, su forma de mirar el mundo, y eso estructuró un poco y lo que no y lo que sí iba a la historia que queríamos contar. Después hubo que filmar los hoteles, imágenes de archivo, pero después quería llevar al espectador a esas habitaciones de hotel, con objetos reales de él, las raquetas, auriculares, las medias, cosas de la época, un viaje.

—¿Cuánto duró todo el proceso? ¿Cuántos países visitaron? ¿Cómo eligieron a los entrevistados?

—El rodaje ligado al mundo Vilas fue muy específico: filmar habitaciones de hoteles de ciudades donde él había ganado torneos de Grand Slam, un recorrido marcado más allá de Buenos Aires y Mar del Plata. Se incorporaron Nueva York, París, Londres, Mónaco y Montecarlo, para visitarlo a él. Después vinieron las entrevistas a los seis número 1 que están, con una agenda complicada, pero que desde el primer momento dijeron que querían estar.