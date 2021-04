Matías Morla: "Diego estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna"

Mientras avanza la investigación por la muerte de Maradona, su abogado y apoderado, Matías Morla, le concedió una entrevista a Jorge Rial, en la que, al parecer, apuntó hacia las hijas del ídolo.

La nota saldrá este lunes al aire en el nuevo ciclo del periodista, TV Nostra, pero este jueves salió un adelanto en América, en la que el letrado se defiende de las críticas.

“A mí en esta entrevista no me interesa quedar bien con nadie. Yo por Diego lloré, eh”, sostuvo el abogado, y sobre las hijas del “Diez”, lanzó: “¿Sabés lo que decía Diego? Me saludan por Twitter y no me vienen a ver. Él estaba peleado a muerte con Dalma y Gianinna. Se sentía traicionado, se sentía robado”.

En el cierre del adelanto, Morla define: “Con mis enemigos no tengo nada personal, el destino los puso en esa posición”.