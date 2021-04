Charlie Heaton cuenta su experiencia como mutante

Charlie Heaton es el encargado de interpretar a Cannonball, uno de los personajes centrales de Los nuevos mutantes, que hoy llega a los cines. En diálogo con diario Hoy cuenta detalles de esta nueva producción inspirada en el universo Marvel.

—¿Cuál fue tu primer contacto con la película?

—Estaba grabando Stranger Things y tuve una audición normal. Sabía que era para Los nuevos mutantes, pero hubo muchas etapas. Originalmente envié una cinta y pasaron unas semanas hasta que tuve novedades. Después supe que querían reunirse conmigo en Los Ángeles e hice dos escenas con el director Josh Boone. Pasó bastante tiempo hasta que me enteré de que era el elegido y es comprensible, hay muchas decisiones en juego a la hora de decidir quién hará este papel.

—Cuando te dieron el papel de Sam Guthrie, ¿leíste de inmediato los cómics para conocerlo?

—Fue todo muy rápido, me empecé a preparar cuando terminó Stranger Things. Empecé por el guion, que es genial porque estos personajes tienen muchos matices y son muy terrenales y reales. Eché un vistazo a los cómics y creo que se puede sacar mucho de ellos, pero un cómic presenta un personaje en dos dimensiones y no obtienes demasiado. Tienen mucha acción pero no es mucho lo que se puede rescatar sobre el personaje. Así que me basé en el guion y empecé a preparar a Sam, y obviamente lo primero fue el acento.

—¿Fue interesante ser parte de una película de superhéroes que gira en torno de las historias de sus personajes?

—Se siente como una película independiente. Hubo mucha gente que nos preguntó qué se sentía al hacer una película de terror, y yo no la veo como una película de terror. Claro que el terror es uno de los temas importantes que la atraviesan, pero yo la siento mucho más como un drama. Para mí es realmente genial, siempre me gustó estudiar a las personas y los personajes, pero a veces en una película grande eso se pierde. Sin embargo, creo que con esta película hay mucho anclado en la vida de los personajes.

—¿Cómo le describís la película a la gente que irá a los cines? Porque realmente es diferente de lo que esperarían ver en una película de Marvel…

—Obviamente que la primera reacción es que estoy haciendo a un superhéroe y mi “yo” de 14 años está que no puede más del entusiasmo, porque es algo genial. Pero al mismo tiempo nadie hizo estos personajes antes. La historia fue escrita en los años ochenta, así que estos personajes surgieron bastante antes de que yo naciera y somos las primeras personas en llevarlos a la pantalla. Y creo que eso es tan genial, siempre seremos los primeros en hacer a Los nuevos mutantes y es una locura.

Preguntas y respuestas sobre Los nuevos mutantes

El esperado estreno de Los nuevos mutantes genera algunas preguntas sobre el origen de estos personajes, que fue el primer spin-off del cómic de los X-Men, el icónico grupo de superhéroes mutantes creado por Stan Lee para Marvel Cómics. Surgió en un momento en que se creía que los X-Men habían muerto, entonces el profesor Charles Xavier debía reunir estudiantes nuevos.



Los nuevos mutantes se lanzó como la novela gráfica de Marvel número 4, en 1982. Escrita por Chris Claremont e ilustrada por Bob McLeod y la serie presentaba a un grupo completamente nuevo de personajes que tenían muy poco en común con los estudiantes de la Escuela para Jóvenes Talentos de Charles Xavier. Josh Boone, el director, y Knate Lee, coguionista de la película, siempre fueron fanáticos de los libros de cómics y decidieron acercarle el proyecto a Simon Kinberg, productor de seis de los títulos de la franquicia de X-Men.