Matilda Blanco: “Lo importante es construir tu propia moda”

Mientras disfruta del éxito de Corte y confección, el reality de moda que se impuso en las tardes como preferido, Matilda Blanco impulsa charlas y cursos online asociados a la moda y el empoderamiento. En diálogo con diario Hoy revela detalles de su cuarentena y explica cómo crear un look propio.

—¿Cómo vivís esta situación extraordinaria?

—Es raro, grabamos con todas las medidas de prevención, y ni bien termino voy rápido a mi casa, cuidándonos e intentando proyectar. En noviembre comencé con cursos online porque a la gente de las provincias les costaba hacerlos, pero no por el costo del curso, sino por el viaje, la estadía, así que agradezco haber empezado con esto. Los primeros días de marzo comenzamos con grandes propuestas y seguir en contacto con la gente es importante. Tuve que dejar de hacer la gira de Con la moda a tu favor, una charla sobre empoderamiento a través de la imagen, y decidí darla online como masterclass, el 15 de agosto vía Zoom, me parece que vale la pena. Quiero que la vean.

—Además de la charla seguís con tus cursos…

—Sí, estoy con cursos para niñas y adolescentes llamados Armá tu look, y también los de asesora de imagen e imagen personal. Creo que hay que dejar la perfección, estar perfecta, no, hay un lugar donde la mujer tiene que soltar porque hace mal. Más en este momento, no es momento de esclavizarse con nada, es momento de ayudarnos, de darnos una palmada en la espalda, de decir estoy bien y quiero estar mejor. Para eso estoy, para ayudarlas a sentirse bien.

—El año pasado fue de gran acercamiento a la gente ¿cómo lo viviste?

—Mi camino fue: Este es el show, Nosotros a la mañana, Canal 9, cuatro meses y de ahí La Flia armó Corte y Confección, nos fue muy bien y seguimos, vamos por la tercera temporada. En el medio el Bailando. Una gran experiencia, difícil, te expones en el show, te enojás, perdés el equilibrio, pero lo valoro como experiencia.

—Se te veía pasándola bien, bailando…

—Lo mejor del Bailando son los ensayos, con eso pude cuidar mi cuerpo, mi cabeza, mi salud, no le hacía caso a los comentarios y redes, hice mucho foco, el compañerismo, después vas al vivo y pasa lo que pasa, pero tengo el mejor recuerdo.

—¿Qué recordás de SuperM?

—El mejor, me dio una experiencia divina en televisión, se me presentó el personaje, esta especie de villana sensible, que era estricta al enseñarles a caminar pero después era compinche y le daba consejos. Cuando iba a ir a Este es el show y me dijeron que iba a conducir Paula Chaves fue increíble, casi me muero, y a muchas otras me las encontré, Sole Fandiño, Luli Fernández, fue un concurso buenísimo en el que la gran mayoría hizo algo, la que no está frente a la pantalla está asociada a la moda, o fue modelo, le fue bien.

—Sos una ferviente protectora de los animales ¿cómo te conectas con ellos?

—Son mi cable a tierra, son los que me salvaron la vida, ante tanta frivolidad del fa-shion me hicieron muy bien. Soy activista por los derechos de los animales, lucho mucho desde mis redes, ayudando a refugios, a hacer pensar a la gente para que se acabe el maltrato, la tracción a sangre en el país, que haya adopciones, castraciones. Tengo perros y gatos todos rescatados y la misión es esa, que nadie le de vuelta la cara a un animal cuando lo ve sufriendo.

La cuarentena: ¿el fin del glamour?

—En pandemia ¿crees que se terminó el fashion y el glam? Anna Wintour, editora de Vogue, apareció en jogging…

—Espero que no, uno puede estar en jogging y tener mucho glam. Creo que hay que estar cómodo. Hay algo más asociado a la venta, de hecho la industria de la moda está parada, creo que se viene ropa más cómoda, tranquila, una extensión de tu casa, no desarreglados. Una cosa es comodidad y otra es abandono y desprolijidad, eso hablo en mis cursos, que tenemos que estar bien no para el otro o conseguir un trabajo, sino para la imagen que nos ofrece el espejo nos haga sentir bien, si nos abandonamos, estamos mal. La moda nos tiene que mover a estar bien, eso es la moda, cambio, evolución. Tal vez no esté el dinero para cosas lujosas, pero hay una invitación a rever lo que hay en tu guardarropas, encontrar tesoros, adaptar la ropa, ver qué puedo reconstruir, un jean, una camisa que no usaba más. Es una gran opción para este momento, en donde no podes comprar, o sí, online, pero no tenemos ese ejercicio, recién empezamos acá. Invitar a la gente a redescubrir el guardarropas y adaptarlo, para no comprar de manera indiscriminada, y para los que tampoco pueden porque hay otras necesidades.

La moda como dogma vs. el estilo propio

—¿Se puede no ser esclava de la moda?

—Claro, lo importante no es estar a la moda sino construir tu propia moda, el que está a la moda puede quedar obsoleto. No es momento para una crítica insana, no lo hago, una cosa es poner un puntaje en un programa, pero hay que darle valor a lo que la gente construye en su propia casa. En la charla doy herramientas para que encuentren su estilo propio, armas para defenderte con lo que tenés, empoderarte tras tu personalidad, tus ideas, no dejarte llevar por la mirada del otro, pensar aquello que construiste como tu look y si te hace feliz llevarlo con la cabeza bien alta y usarlo. Es un aprendizaje distinto, desaprender lo aprendido e ir por otro camino, usar la ropa para que nos haga sentir bien. No hay mujeres feas, hay mujeres que se desatienden, porque no se conocen. La charla habla de conocernos y sentirnos bien con la ropa que es la casa que más habitamos.