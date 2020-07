La historia sin fin

La relación entre Cinthia Fernández y Martín Baclini terminó, pero los encuentros amorosos continuaron hasta este verano. Después, el empresario inició una relación con Agustina Agazzani y la vedette se abocó a su trabajo. Sin embargo, las asperezas y los escándalos públicos fueron un continuado en sus vidas hasta que pusieron un manto de paz.

Ahora, Fernández reveló que retomó el contacto con el rosarino mediante una llamada telefónica. Al respecto, afirmó: “Tuve una charla en buenos términos. Fui muy sincera con todo lo que pensaba, no cambió mucho de lo que pensaba en la tele y se lo dije en persona, nada más”. Asimismo, destacó que el galán expresó sus sentimientos más íntimos. Ni lerda ni perezosa, Cinthia advirtió: “Su accionar estuvo mal y no porque me haya llamado va a cambiar mi forma de pensar. Hay un montón de cosas sin resolver y le dije no es el momento ni el medio por el cual hablar. No lo vi, no rompí la cuarentena”.