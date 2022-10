Mauro Mancini, Germano Gentile y Hleb Papou en la Argentina

Hasta el miércoles se desarrolla en Cinépolis Recoleta (CABA) la octava edición de la Semana del Cine Italiano, una oportunidad para encontrarse con lo mejor de la producción cinematográfica del país europeo. De visita en Argentina, invitados por el Festival, Mauro Mancini, director de No odiarás, de próximo estreno local, y Germano Gentile y Hleb Papou, actor y director de Il legionario, hablaron con diario Hoy para contar más sobre sus proyectos y sus impresiones de nuestro país.

No odiarás, que se estrenará el 27 de octubre en cines argentinos, cuenta cómo un médico desiste de ayudar a un paciente al descubrirle un tatuaje nazi en su cuerpo, mientras que Il legionario, habla de cómo un policía, inmigrante, debe desalojar junto con la fuerza, un edificio ocupado de Roma en el que, irónicamente, se encuentra su familia.

—¿Sensaciones de estar en el país participando del festival que trae lo mejor del cine italiano a la Argentina?

—Mauro Mancini: Me siento muy bien, tuve la oportunidad de visitar un poco Buenos Aires, apreciar su belleza y también tener contacto con la gente. Tengo expectativas que la película pueda ser vista y que genere debate sobre los temas que trabaja.

—Hleb Papou: Estoy muy emocionado porque la Argentina e Italia tienen un vínculo muy fuerte, y además porque la película habla de la Italia de hoy, la Italia contemporánea, y me gusta que la película llegue acá por justamente esta relación entre países.

—Germano Gentile: Es una emoción doble, y triple, yo nací en Brasil, aunque nunca volví, así que es mi primera vez en la Argentina y el primer país de Sudamérica que conozco. Soy italiano criado en Italia y siento que esta ciudad es maravillosa.

—¿No tenés ganas de ir a Brasil y conocer el lugar donde naciste?

—GG: Sí, pero no tengo tiempo, vinimos a presentar la película y volvemos.

—¿Cómo se originó la película?

—MM: Surgió de un hecho real que pasó en Alemania, leí la noticia en el diario, con mi guionista, sobre un médico cirujano de origen judío que en un hospital decidió no operar a una persona porque tenía un tatuaje nazi, dijo que iba en contra de su moral, así que desde ahí creamos el relato.

—HP: Surge del corto que hice para recibirme de la carrera de cine, Germano ya era el protagonista, y por eso lo volví a llamar para esta oportunidad, porque además nos hicimos amigos. La idea de la película surgió del deseo de contar del cambio de Italia, donde hay una mezcla de culturas, de la que no se habla nunca, enmarcada en un relato universal, de dos hermanos en lugares opuestos, con el contexto de las casas ocupadas, en una ciudad que no es sólo “pintoresca”, sino que es la Roma verdadera.

—GG: El film es una extensión del corto, contando las dos partes de la historia. Lo más difícil estaba en descubrir la otra parte, la de la ocupación, que en el corto no se hablaba tanto. Exploré esta parte y meses antes de empezar a filmar, en mi vida personal sucedió un hecho trágico que me conectó con las emociones de mi personaje, principalmente con las escenas del vínculo con mi madre, eso me emocionó mucho, pero también fue una escena muy difícil.

—¿Cómo sigue el año de trabajo más allá de la presentación y estreno de estos proyectos en todo el mundo?

—MM: Estoy en nuevos proyectos, y me gustaría continuar explorando los mandamientos, aunque ya tenemos el precedente increíble de Krzysztof Kieślowski, con su decálogo, pero no lo descarto.

—HP: Estoy escribiendo mi segunda película, y me gustaría hacer una serie sobre esta película, que sería algo original para Italia.

—GG: No estaré en la segunda película de Hleb, pero si se hace la serie tal vez vuelva. Ahora estoy con algunos proyectos de teatro para el año que viene.