“Me emociona ver el cariño que le tienen al programa”

Ayer regresó a la pantalla de Telefe Floricienta, una historia que marcó a varias generaciones. En este marco, diario Hoy conversó con su actriz protagónica, Florencia Bertotti, quien re­cordó algunos momentos de una época inolvidable.

—¿Cómo estás pasando la cuarentena?

—Muy bien, me encanta estar en casa. Así que después de un primer acomodamiento de horarios y dinámicas familiares, empezamos a disfrutar mucho del tiempo que compartimos.

—¿Cómo te enteraste de la vuelta de Floricienta y qué sentiste?

—Hace varios meses Cris (Morena) me había llamado para contarme. Fue una sorpresa absoluta y me dio mucha alegría. Me emociona ver el cariño que todos le tienen al programa y a quienes lo hicimos.

—Pese a que pasaron 16 años, hace poco revolucionaste las redes al cantar los temas de la novela…

—Sí, se generó algo muy lindo con esas canciones que subí jugando. Me impresiona la vigencia que tiene y la emoción que sigue generando. Fue algo único.

—¿Qué recuerdos tenés del viaje a Israel?

—Todas las giras fueron surrealistas. Eran estadios para 40.000 personas llenas de niños, familias, una energía muy potente. Israel no fue la excepción y creo que es de los públicos más demostrativos y fervorosos que nos tocaron.

—Hace tiempo te abocaste al diseño y tenés una marca, Pancha, ¿cómo fue eso?

—Hace casi siete años me animé a construir un camino paralelo a mi carrera de actriz, algo menos expuesto y que me permitiera manejar mis horarios. Y pensé que el diseño era un lugar en el que me iba a divertir aprendiendo. Pancha es una marca clásica pero con un sello personal y a la vez actual. Todas las instancias de la producción son muy cuidadas y está hecho con mucho amor. Estoy detrás de todo y somos un equipo de mujeres enamoradas de lo que hacemos.