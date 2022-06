“Me enamoré del oficio al ver a la gente bailar y festejar la música”

Con esfuerzo y perseverancia, Lucas Murúa puso manos a la obra para formarse en la música y así lo consiguió con creces.

Con el paso del tiempo, el actual disc jockey se consagró en la escena independiente y hoy es el emblema de las fiestas electrónicas.

Ni lerdo ni perezoso, el muchacho siguió investigando sobre otros géneros, escuchando música y combinándola.

Ahora se prepara para la performance que dará este sábado 11 de junio, en Iconic Club junto a Pinco y Córdoba.

Durante una charla con este multimedio, Lucas repasó su intensa trayectoria y especificó cómo fue que la música se convirtió en su modo de vida. Además, precisó los detalles de otros proyectos a futuro.

—Para empezar, lo primero que nos gustaría saber es cómo descubriste la música electrónica. Además, ¿en qué contexto supiste que querías dedicarte a ella?

—Desde siempre me gustaron el rock y el metal como géneros principales. Es decir que muy cerca de la música electrónica no estaba. Sin embargo, un día escuché un género llamado dubstep, que vendría a ser el metal de la electrónica, por llamarlo de alguna manera. Desde ese momento, me metí de fondo con esta melodía y sus subgéneros. Incluso, encontré en la ciudad una comunidad que escuchaba esta música y que hacía fiestas. Es por ello que en estas fiestas fue donde empecé a presentarme como disc jockey.

En ese momento, tan solo me enamoré al ver a la gente bailar y festejar la música que uno está eligiendo. A veces, incluso música que produje, es tremendo.

Por otro lado, investigando otros géneros, así fue como terminé llegando al tech house y, listo, me mudé ahí (aunque sigo escuchando dubstep).

—Tenés la responsabilidad de hacer bailar a las personas a través de la música y eso genera sensaciones únicas. ¿Cuáles son los artistas que más te influenciaron?

—Lo primero, primero que escuché fue a Kolombo. Como muchos, me gustaban los bajos, al toque encontré a otros como Wade, Miguel Bastida, Djoko, Dale Howard y Raffa FL.

Todo lo que fueran bajos profundos, claps cortantes, kicks muy fuertes, vocales de hip hop y melodías “malignas” me volaron la cabeza.

—¿Quiénes son los referentes del género con los que te gustaría compartir el espacio en algún evento?

—Con respecto a figuras internacionales, me interesaría poder estar con Wade o Dale Howard. En relación a figuras nacionales, por suerte pude compartir con muchos de la escena y siempre la pasamos muy bien.