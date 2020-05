Megan Fox y Brian Austin se separaron por un supuesto triángulo amoroso

E n el 2004, Megan Fox (34) y Brian Austin Green (44) se conocieron en el rodaje de la serie Faith &Hope. Tiempo después se comprometieron y dieron el sí disfrutando de una ceremonia íntima en Hawaii. Lejos de quedarse quietos, los tortolitos trabajaron en sus carreras artísticas y agrandaron la familia con la llegada de tres niños Noah; Bodhi Ransom y Journey River.

En la actualidad, el actor de Beverly Hills 90210 estaba trabajando en sus producciones sonoras devenidas en podcasts; mientras que su esposa y colega fue contratada para protagonizar el filme policial Midnight in the swichtgrass bajo la dirección de Randall Emmet y un elenco conformado por Emile Hirsch, Bruce Willis, Lukas Haas, Sistine Stallone, Michael Beach y el músico Machine Gun Kelly.

Todo acontecía con normalidad, hasta que Fox y el rapero fueron vistos acaramelados dando cuenta que se vincularon más allá del set.

Ahora, Green confirmó que su matrimonio transitaba una crisis, y reveló cuáles fueron las razones de su distancia: “Conoció a Colson, en el set de rodaje. Megan y yo hemos hablado sobre él. Confío en su juicio. No quiero que la gente piense que ella o él son los malos y yo soy la víctima en esta historia”.

También intentó dejar en claro que existe una excelente relación por el amor que se tuvieron. El lazo que los unirá para toda la vida son los tres herederos en común: “Tuvimos una relación maravillosa. Siempre la amaré. Y sé que ella siempre me amará y sé que, en lo que respecta a la familia, lo que hemos construido es realmente especial”.

Asimismo, como en todos los finales, la tristeza se hizo presente y la nostalgia es difícil de enfrentar, aunque Green no descarta una chance reconciliatoria: “Quién sabe cómo acabará todo esto. Nos queda mucha vida por delante. Ahora los caminos empiezan a ir por separado. Pueden volver a juntarse o no. No lo sabemos, yo no lo sé. No quiero hacer predicciones. Tengo un agujero en mi estómago. Realmente no quiero que Megan y yo nos llevemos mal. Ella ha sido mi mejor amiga durante 15 años y no quiero perder eso”.

En el transcurso de la relación, la ahora expareja sufrió asperezas, enfrentó crisis y distanciamientos que fueron superados. Es más, la última de público conocimiento aconteció en 2015. Sin embargo, por ahora la ruptura parece definitiva pues dejaron de convivir bajo el mismo techo. Además, los trámites de divorcio se encuentran disponibles para ser firmados.