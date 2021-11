Mercedes Morán: “El vínculo de Tota con Diego sirvió mucho de guía”

Ecléctica, versátil, siempre asumiendo nuevos desafíos, Mercedes Morán es una de las grandes referentes de la escena local. Recientemente encarnó a Doña Tota, la recordada madre de Diego Armando Maradona, en la superproducción Maradona: sueño bendito de Amazon Prime Video. Junto a Rita Cortese, llevan la difícil tarea de recrear, desde la ficción, la vida en el hogar de la familia que albergó al ídolo futbolístico de todos los tiempos; pero logran atrapar a la audiencia con dosis exactas de emoción y rigurosidad. Diario Hoy dialogó con la actriz por el estreno del programa, para conocer detalles de cómo fue componer a esta mujer clave en la vida del Diez y también adelantar su próximo estreno en cines.

—¿Cómo vivieron la previa de una serie que se esperó más que un partido de la Selección?

—Con muchísima expectativa, porque además hace mucho que lo hicimos ya, y las circunstancias hicieron que el estreno se demorara más de lo habitual. Esa distancia genera mucha curiosidad. Estamos viendo ahora los episodios y yo estoy muy satisfecha con el resultado, con la calidad de la historia, con cómo se ha trasmitido ese espíritu maradoniano, ese sentimiento que era difícil de conseguir. Así que muy feliz y con expectativa, porque percibo el interés de la gente, de los medios; y estamos con la ansiedad y el deseo de poder estar a la altura de las circunstancias, con que semejante expectativa sea satisfecha. Son días muy especiales, atravesados por la emoción del estreno de Maradona: Sueño Bendito.

—¿Cómo compusiste al personaje? ¿Había presión por encarnarla?

—La presión, en mi caso, es propia. Cada vez que me toca encarnar un personaje no ficticio hay un extra de presión. Pero el director me dio un alivio, porque, si bien estábamos haciendo estos personajes tan icónicos y tan conocidos por todo el mundo, todo el tiempo nos recordaban que era una ficción, que era un cuento, y de esa manera lo encaré, como cuando lo hago con los ficcionales: cómo se vincula, y en este caso especialmente, que es la historia de una familia, más allá de qué familia, con una dinámica familiar especial, con muchos hijos, atravesando desde la pobreza más grande hasta la gloria. Lo vincular fue muy rector, en ese sentido, muy organizador, y puntualmente, el vínculo de Tota con Diego, que era distinto al del resto de los hermanos. Esta incondicionalidad, este amor, este control por parte de la madre sirvió mucho de guía a la hora de construirlo; su comportamiento, su carácter, para tener una imagen que recordara o remitiera a la Tota. Si bien hacemos con Pepe Monje de los padres de Diego niño y joven, en la imaginería de la gente están muy presentes estos padres, así que tratando de combinar todas estas cosas.

—Esta historia trasciende a Maradona, y hay una acertada decisión de contar la historia argentina a través de su relato, ¿qué opinión te merece?

—Aunque habría que preguntarles a los guionistas, yo creo que el acierto es que el contexto suma y aporta una profundidad que de otra manera no se da. Hace que la historia sea argentina, con el derrotero de Diego; pero me pareció necesario para serle fiel al carácter de Diego. Era un personaje comprometido con lo que pasaba, que tenía opiniones de lo que pasaba, y que las hacía públicas. Y creo que no podía faltar eso; no sólo como contexto histórico con el afán de mostrar lo que pasaba en el país, sino también para hablar de su carácter y su compromiso social, me pareció fundamental, enriqueciendo muchísimo la historia. Por otro lado, la particulariza en este sentido; una historia que va a ser vista en el mundo, contando a Diego como argentino, la dinámica que le producían a él las cosas que sucedían en este país, mientras a él le sucedían otra cantidad de cosas deportivamente.

Las Rojas, próximo estreno

Finalmente se confirmó que el 17 de febrero de 2022 llegará a los cines Las Rojas, conocida anteriormente como Reinas Salvajes, dirigida por Matías Lucchesi. La cinta marca el regreso a la pantalla grande de Morán, y también de Natalia Oreiro.

“Es una película industrial, andando a caballo; no siempre en el trabajo está la actitud militante porque no me gusta, sí, en la vida, como persona. Me gusta comprometerme, decir lo que pienso, y estoy detrás de causas que me dan cierto sentido; pero nunca me han gustado ni las canciones de protesta. Me divierte romper un poco. Y cuando me dijeron un western en Mendoza, dije que sí porque, en cuanto a demanda de tiempo, una película son dos meses o un poco más, pero las series demandan más”, concluyó la artista.