Mercedes Morán y Érica Rivas protagonizan Elena sabe

Desde hace unas semanas, la película Elena sabe inició su rodaje en Buenos Aires con Mercedes Morán y Érica Rivas como protagonistas bajo la dirección de la aclamada realizadora Anahí Berneri.

Basada en la premiada novela de Claudia Piñeiro, Elena sabe cuenta la cautivadora historia de una madre que intenta esclarecer la muerte de su hija mientras lucha con los desafíos físicos de una enfermedad que avanza rápidamente. La película es dirigida por Berneri, quien también escribió el guion junto a Gabriela Larralde, y producida por Vanessa Ragone (Haddock Films). La filmación, que comenzó a fines de enero y se extenderá hasta marzo, se está llevando a cabo en Capital Federal y en diversas locaciones de la Provincia como Mar del Plata, Hurlingham y Lanús, entre otras. Le darán vida a la historia Mercedes Morán (Elena) y Érica Rivas (Rita), junto a sus respectivas hijas, Mey Scápola Morán (Isabel) y Miranda de la Serna (Rita de joven).

Elena busca al responsable de la repentina muerte de su hija, Rita. Al no poder obtener respuestas que la ayuden a entender lo sucedido, ella misma encarna la investigación. Pese al avance de la enfermedad de Parkinson que padece, emprende un viaje en tren desde los suburbios a la capital, buscando la ayuda de una antigua amiga de su hija. Sus inevitables recuerdos de madre la confrontarán con una inesperada revelación.

Morán y Rivas no estarán solas, estarán acompañadas por un gran elenco en el que se destacan Marcos Montes, Marcos Ferrante, Horacio Camandulle, Rocío Belzuz, Agustina Muñoz, Mónica Gonzaga, Susana Pampín y Laura Faienza.

Hace algunos años Claudia Piñeiro, consultada por una posible adaptación de la novela, decía sobre la llegada al cine de la historia y su origen: “Hicimos una adaptación teatral, en Teatro Leído, su protagonista fue Claudia Lapacó, que estuvo impecable, el personaje estaba inspirado en mi mamá, que tenía Parkinson, ese cuerpo enfermo era ella, lo que le pasa no, pero cuando fui al estreno con mis hijos, que eran chiquitos, me preguntaban si Lapacó conocía a Cuca, mi mamá, porque la hacía igual, y no y era teatro leído y lo hizo extraordinario”.

Haddock Films, empresa que produce la adaptación cinematográfica de la novela de Piñeiro, es una empresa argentina de producción y realización cinematográfica y audiovisual, ganadora del Óscar a la mejor película extranjera en 2010 con El secreto de sus ojos. Desde el año 2006 y con la dirección de Vanessa Ragone, desarrolla contenidos audiovisuales de alto impacto local e internacional. Ha producido más de 40 largometrajes de ficción, documentales, series de televisión, y contenidos para plataformas de streaming, estableciendo lazos de colaboración y coproducción con casas productoras, estudios, distribuidoras, canales de TV y plataformas para producciones de gran éxito de público y reconocimiento a nivel nacional, regional y global.

Entre sus producciones más recientes se encuentran: Carmel, quién mató a María Marta (miniserie documental original de Netflix), Un año en movimiento (largometraje documental), La noche de 12 años (largometraje de ficción), El fotógrafo y el cartero: el crimen de Cabezas (largometraje documental original de Netflix), Bitácoras, archivo de la memoria trans (miniserie), Al final del túnel (largometraje de ficción), entre otros. El estreno de Elena sabe está previsto para fines de este año, en Netflix.