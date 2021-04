Miley Cyrus y Kid Laroi se unen en una nueva versión de “Without You”

Miley Cyrus se ha asociado con Kid Laroi, el cantante y rapero de 17 años, para crear el remix de su gran éxito, "Without You". La canción, cuya letra lamenta no poder entablar una relación duradera, forma parte del álbum F*ck Love (Savage) del músico australiano.

En el video que acompaña a la reversión, dirigido por Cyrus, los artistas se turnan para cantar en los versos mientras se los ve en diferentes escenarios: debajo de un árbol adornado con luces, junto a una camioneta adornada con grafitis, e incluso con fuego alrededor.

En diálogo con Entertainment Tonight, Laroi comentó que conoció a Miley gracias al productor Omer Fedi, con quien la ex Hannah Montana estaba trabajando en ese momento. Ella le dio algunos consejos para su carrera: "Solo me dijo que me mantuviera concentrado... ‘Solo concéntrate en la música y crea la mejor música posible’", dijo.

Kid Laroi fue nombrado uno de los artistas más influyentes del 2020 por la revista Rolling Stone.