Kevin Nolting revela detalles de su corto

Hoy llega a Disney+ 22 vs Earth, cortometraje anima­do, especie de spin-off de la reciente ganadora del premio Óscar de la Academia de Artes y Ciencias Cinematográficas de Hollywood, Soul. Lleva a Kevin Nolting a dirigir esta producción, en la que se conocerá mucho más del divertido personaje y su cruzada anti-Tierra. Con él habló diario Hoy para conocer detalles del trabajo y su llegada al cine de animación.

—¿Cómo llegás a hacer el corto?



— Generalmente hacemos cortos para el lanzamient en los DVD, seis u ocho meses antes de lanzarlo ya lo imaginamos, pero como el DVD no está funcionando como antes, Disney+ ha tomado la posta de esta tradición.

—¿Esto afectó a la producción? ¿O para vos era importante que se vea donde se vea, mientras llegue al público?

—Sí, mientras se vea... Pero igualmen­te Disney+ es increíble, logrando audiencias aún más grandes que en las salas, así que es grandioso que se vea allí.

—El sentido de la vida es una gran y profunda idea, ¿qué esperás que los más jóvenes tomen de ella y de la película?



—Trabajo hace mucho tiempo en películas para jóvenes y niños en Pixar, y son muy curiosos, y cuando verbalizan algo es porque les gusta, como ver las películas, hace un tiempo Intensamente reflejó esto, y cómo ellos la entendieron, tenemos con cada película conversaciones sobre cómo afectaría en la vida de ellos.

—¿Cómo llegaste a la animación? ¿Tenías alguna película o historieta preferida?



—Mi llegada al mundo de la animación fue un completo accidente, mirando hacia atrás tiene sentido, porque dibujaba en mi adolescencia y época de escuela, leía cómics, yo estaba trabajando en películas con actores, un día olvidé algo en la oficina y sonó el teléfono y era un amigo de toda la vida que estaba trabajando en Pixar y recordé las primeras películas de ellos y las que vi con mis hijos, así empezó todo, por accidente.

—Pero un buen accidente...



— Sí.

— Soul acaba de ganar el Óscar, ¿sentís más presión al presentar el corto?



— Por supuesto (risas), pero trato de no pensar en eso, porque si no, me paralizaría.

—¿Cómo trabajaste el personaje y los escenarios? ¿Lo hiciste con los mismos de la película?



—Sí, por suerte lo hicimos con ellos, encontrando nuestro lugar, logramos mover sus vacaciones para que ­estuvieran.

—Muchos directores de Pixar vienen de otras funciones, ¿cómo fue el paso para vos de la edición a dirigir?



—Muchos editores han dirigido ­cortos, no todos para Pixar, para mí es algo lógico porque un editor se involucra en muchísimas partes de un proyecto.

—¿Qué imaginás que encontrará 22 cuando llegue a la Tierra?



—Ninguna de todas las opciones que tuvimos en la película original nos satisfizo, así que seguimos pensando en otras.

—Si fueras por unas horas 22, ¿qué cosas de la Tierra no te gustarían?



—¿Si fuera 22, o puedo decirte por mí también? (Risas) 22 no conoce realmente qué es lo que le molesta de la Tierra y por eso odia todo, es más el miedo de no lograr su pase exitoso y ese es su problema.

—¿Estás pensando en dirigir de nuevo? ¿Te gustó la experiencia?



—No lo sé, me gusta editar, y hacer un largometraje lleva mucho tiempo, seguramente haré otro corto, y ahora estoy editando una película, así que sigo trabajando.

—¿Qué es lo que más te gusta de trabajar en cine?



—Que sigo aprendiendo, editar es un acto consciente que depende de muchas cuestiones del director, y eso me interesa.