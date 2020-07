Militta Bora y su honestidad brutal

De forma reciente, Jimena Barón y Daniel Osvaldo pusieron un manto de paz ante sus asperezas del pasado por el hijo en común y para transitar el aislamiento social o­bli­gatorio bajo el mismo techo. Ahora, Militta Bora que supo mantener un romance con el deportista ni bien se separó de la actriz, se refirió al momento.

Expresó: “De Daniel no tengo nada para decir, ya quedó claro que es un tipo agresivo. Me ha insultado en redes, eso salió en los medios y lo vieron. Queda a la vista la clase de persona que es un tipo que es así”.

Por otra parte, confesó qué piensa ante el acercamiento entre su ex y la mamá de su hijo tras una ruptura intensa: “Me parece genial, es una alegría para la humanidad que las parejas se arreglen y que puedan aprender. En ese sentido, yo no juzgo. En cuanto a Jimena me parece re bien porque además tienen un hijo chiquito. Es una familia que se recompone”.