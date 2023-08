Millie Bobby Brown adelanta detalles de su casamiento

La actriz protagonista de la exitosa serie Stranger Things, Millie Bobby Brown, brindó algunos detalles de lo que será la celebración de la boda junto a su prometido Jake Bongiovi, hijo de la estrella de rock Jon Bon Jovi. La pareja anunció su casamiento hace algunos meses ya, durante abril, y ahora ella dejó traslucir algunas detalles que ya están pensando para el festejo de casamiento.

“Puedo decir que la planificación está en marcha, es muy divertido y es un momento muy emocionante en mi vida”, expresó. Y agregó, haciendo hincapié en que querría que su boda tuviera la mayor intimidad posible: “Creo que probablemente cerraré las cortinas, porque hay muchos momentos en la vida que solo se viven una vez. Tener las opiniones y los ojos de todo el mundo mirándolo no me parece natural”. Y resaltó: “Así que creo que es importante mantener esas cosas, esos pequeños y preciosos momentos de la vida, muy cerca de tu corazón”. Además de ello, Millie no perdió oportunidad para referirse a la serie que protagonizó y que la llevó, sin escalas, al estrellato mundial.

Dado que ya se confirmó que la temporada 5 de Stranger Things será la última de la saga de ciencia ficción. Ella deslizó al respecto: “Creo que estoy preparada. Ha sido un factor muy importante en parte de mi vida, pero es como graduarse en el instituto. Este es el último año, estás listo para irte y florecer y estás agradecido por el tiempo que has pasado, pero es hora de crear tu propio mensaje y vivir tu propia vida”. Vale señalar que dicha temporada aún no comenzó su rodaje y que este, además, se vio afectado por la huelga de actores y guionistas que estuvo ocurriendo en Estados Unidos durante los últimos meses. Si bien tampoco tiene fecha de estreno, todo indicaría que la última temporada de la serie se estrenaría en algún momento de 2024. La dos jóvenes —ella tiene apenas diecinueve años y él veinte— se conocen desde hace muchos años, ya que eran amigos desde antes, pero su confirmación como pareja se dio recién hacia comienzos del año pasado. En su momento, la estrella musical Bon Jovi había dicho, respecto al anuncio de casamiento de su joven hijo: “No sé si la edad importa si encuentras la pareja adecuada y crecen juntos. Si le tuviera que dar un consejo sería ese, que crezcan juntos. Crecer juntos es sabio. Todos mis hijos han encontrado a las personas con las que creen que pueden crecer juntos, y todos nos agradan”.