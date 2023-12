Mimi Alvarado y El Tirri, una pareja a prueba de fuego

La panelista Mimi Alvarado salió casi dos décadas con Tirri y tienen una relación a distancia. Ahora, ella dio una nota y dijo: “No sufrí nada, vengo hace años con la cabeza supercambiada. Sé que Luciano es muy leal, que no es lo mismo que fiel”. Asimismo, continuó: “Hay una diferencia entre lealtad y fidelidad. Estamos a la distancia, nos preocupamos el uno por el otro, está todo bien. Ojos que no ven, corazón que no siente. Si él hace algo, yo lo percibo”.

También dijo que confía plenamente en su esposo: “Luciano es capricorniano, es muy ambicioso. Cuando se pone una meta va por ahí, no le importa si la tipa está linda, si es fea, si es nada, lo que sea, está enfocado en su trabajo. Él no miró si su bailarina tiene un lomazo, está enfocado en su trabajo”.

Sobre la forma en que llevan adelante este vínculo, afirmó: “Sí, está muerto por mí hace 18 años, no es fácil sostener una relación durante tantos años. Yo no soy una Coca Cola en el desierto, soy una mestiza”. Luego dio detalles sobre el reencuentro: “Desde que llegué, Luciano estuvo al lado mío, pero sabe que lo tengo de lejitos porque antes tiene que ir al médico. Yo también. Los dos. Es la prueba de fuego”.