Monotonía, lo nuevo de Shakira, tiene a su ex como destinatario

La cantante Shakira dio a conocer su flamante material. Se había hecho esperar, ya que todos especulaban acerca del claro destinario de la canción.

La canción estrenada por la colombiana se llama Monotonía. A ritmo de bachata, ella emite una serie de confesiones que refieren a su ruptura con el jugador y empresario Gerard Piqué.

Su mediática separación se debió a una infidelidad de parte del jugador. Quien la acompaña en la voz, esta vez es el cantante Ozuna, formando un dueto que gusta y que ya cosechó elogios de parte de los fanáticos de ambos.

“Tú en lo tuyo y yo haciendo lo mismo, fuimos cómplices del egoísmo. / Nos olvidamos de lo que un día fuimos y lo peor es que / no fue culpa tuya ni tampoco mía. / Fue culpa de la monotonía, nunca dije nada, pero me dolía, yo sabía que esto pasaría”, dice uno de los pasajes de la canción.

Si bien pareciera apaciguar las aguas del río turbio de la separación –entre picantes declaraciones y demandas judiciales que siguen yendo y viniendo–, ella se guarda un poco para decir: “De repente ya no eras el mismo, me dejaste por tu narcisismo, me dejaste por lo que un día fuimos. Tú distante con tu actitud y eso me llenaba de inquietud. Tú no daba’ ni la mitad, pero sí que di más que tú. Estaba corriendo por alguien que por mí ni estaba caminando. / Este amor no ha muerto, pero está delirando, ya de lo que di no hay na’, te lo digo con sinceridad, / todo está frío como en Navidad, es mejor que esto se acabe ya. / No me repitan la movie otra vez que esa ya la vi, ella te quiere, pero yo me quiero más a mí”. Así las cosas, Monotonía se ha convertido en uno de los temas más esperados.

Durante los últimos meses, la muchacha se ha enfrentado a diferentes procesos, como la pelea por la custodia de sus hijos Milan y Sasha.

De esta contienda no salió bien librada, ya que tendrá que esperar dos años para poder abandonar España, por un presunto fraude fiscal de más de 14 millones de euros.

El estreno de la canción se dio en simultáneo con la publicación del videoclip. La misma intérprete había adelantado algo de lo que se vería, cuando a través de sus redes sociales subió una foto con un corazón sangrante en la mano.

En la producción audiovisual, aparece llorando en medio de un supermercado y allí se la ve eligiendo snacks mientras de fondo suena Te felicito (el single que estrenó con Rauw Alejandro). Tras ser atacada con una bazuca, recoge su corazón del piso y con un agujero en medio del pecho, lo lleva en las manos por la calle hasta llegar a dejarlo en un cofre que entrega a Ozuna, llave en mano, para que lo guarde.

El material audiovisual –que en menos de 24 horas ya superaba las 10 millones de reproducciones– fue codirigido por Shakira y Jaume de Laiguana, un diseñador español con el que la música lleva trabajando más de 15 años. Fue rodado en la ciudad española de Manresa y tiene al­gunos vínculos con producciones an­teriores, como por ejemplo Chantaje (2016), que grabó junto a Maluma.