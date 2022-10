Gabriela Acher: “La risa sobre uno mismo es la más sanadora de todas”

Gabriela Acher nació en Uruguay, pero podría asegurarse que es argentina. Reside en el país desde 1960 y es una figura presente en nuestro cine, teatro, y televisión, como actriz, guionista, escritora.

En esta ocasión vuelve con uno de sus formatos preferidos de los últimos años: el unipersonal. ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?, basado en el libro de 2016 del mismo nombre, que ahora lleva a las tablas.

Esta presentación es un hito más en la carrera de la intérprete, que comenzó con el emblemático elenco de artistas uruguayos integrado por Berugo Carámbula, Enrique Almada y Ricardo Espalter y que presentaron en la televisión argentina Hupumorpo, Telecataplum y Comicolor. Además, supo estar acompañada y brillar al lado de los mejores, tales como Tato Bores y de Antonio Gasalla. Incluso llegó a participar en el VideoMatch de Marcelo Tinelli.

La diva indiscutida se presenta este sábado 22 a las 21 en el teatro Coliseo Podestá, y para saber más de esto diario Hoy dialogó con ella.

—¿Cómo surge esta obra?

—Surge, como casi todos mis unipersonales, de mis libros. Este es mi quinto libro, titulado ¿Qué hace una chica como yo en una edad como esta?. La obra parte desde allí.

—¿Sensaciones con respecto a lo que pasa en las funciones?

—La gente se mata de la risa escuchando estos delirios de mi espectáculo, porque yo los hago reír por cada década que vayan cumpliendo. Y por otro lado, pienso que debo ser la única persona que las puede hacer reír con el paso hacia la madurez o la vejez.

—¿Qué te genera esta visita a la ciudad?

—A La Plata me une un cariño inmenso, porque todas las veces que fui con mis otros unipersonales me trataron divinamente. El público no puede ser más cariñoso, participativo y más encantado de lo que está recibiendo. Para mí es una fiesta ir a La Plata.

—¿Expectativas por la función?

—Las mismas que todas las veces que me voy a presentar ante el público con un espectáculo nuevo. Que se rían, que se diviertan, que reflexionen, que se sientan identificados. La propuesta del show es ­precisamente que la risa es la auténtica fuente de la juventud y que la mejor de todas es la risa sobre uno mismo, porque la persona que se ríe de si misma siempre va a tener motivos para reír. El show propone eso: se están riendo de mí, pero se están riendo de ellos mismos, porque se reconocen. Y creo que esa risa es la más sanadora de todas. Y eso es lo que yo tengo para ofrecer.

—¿Por qué recomendarías al pú­blico que te vaya a ver?

—Que vengan al teatro a reírse de sí mismos, a reflexionar sobre sus vidas, a aprender a divertirse con todo lo que nos va pasando, porque creo que esa es la manera de vivir mejor muchos más años y una vida mucho más alegre. Siempre digo: “Si les gusta reírse, ¡vengan!”.

—¿Balance de todos estos años?

—El balance del camino andado es superpositivo, porque si bien yo soy una feminista de la primera hora, de una época en la que ser feminista más que una ideología era un prontuario, en este momento, con todo lo que está pasando y con lo que hemos avanzado, siento que mi camino se confirma. Se confirma cada día más que lo que yo tenía para proponer hace treinta años ahora lo entienden todas las mujeres. Este es un gran momento para mí, de reconocimiento de todo mi trabajo dedicado a la mujer y estoy muy contenta.