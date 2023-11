Moroco Colman presenta su nueva película

Llega a los cines Reina Animal, protagonizada por Sofía Gala y dirigida por Moroco Colman, con quien hablamos para saber más detalles de su propuesta.

—Tu película anterior fue la más vista en Córdoba y ahora también hay mucha expectativa por el estreno…

—En Buenos Aires también fue número uno y en dos provincias más estuvo entre las 10 más vistas, o sea, hoy en día en el cine argentino son números.

—La película se presentó previamente en BAFICI…

—Siempre presentar películas en el cine es muy bueno, también se peleó mucho eso. Que se vean las películas en el cine. Porque me gusta mucho trabajar las imágenes para cine, para verla grande y después te suma mucho el sonido que no tiene nada que ver con tu casa, con los parlantes ahí. Una sala es una diferencia.

—¿Cómo lográs una mirada distinta sobre la ciudad, escapando a la postal de la Córdoba típica que tiene que ver con el arroyo, con algún edificio emblemático?

—Bueno, esa era la idea. Era ese barrio, es muy particular. Está el Mercado Norte, que de día es todo así, lleno de gente y de venta de por mayor, y después yo quería como correrlo un poco de la chica trabajadora, sino como la cosa apocalíptica.

—A mí me hizo acordar por momentos, que por ahí no tiene nada que ver, a Blade Runner, con esos paquetes que uno no sabe qué tienen…

—Estábamos en pandemia. Hay algo. O sea, que ayudó un lugar que naturalmente de día explota de gente caminando todo y de noche queda muerto y en pandemia, no solo de día, sino de noche. Ya tenía esa connotación post apocalíptica, por eso tiene un poco esa cosa, esa iluminación toda azul y roja, y es naranja. Después trabajé mucho con humo. Mucha niebla, mucho trabajo de rodaje, mucha retoma, por si se te pasa de humo y se lava la imagen, se evapora todo a las paredes, también mojadas. Y eso le da como una cosa de brillo. Capaz no te das cuenta, pero está toda la calle mojada cuando se filmó, está todo oscuro, opaco, hay algo que es muy muy fuerte y eso lo estás viendo todo el tiempo.

—Contame un poco de la película

—Tiene una trama de thriller que también quería un poco que no sea un panfleto, porque también muchas veces cuando se quiere hablar, ya que los personajes están hablando toda la película sobre eso... Está bueno que vaya como en paralelo una trama entre la carne, la entrega, los vicios, sobre lo que entrega y hablan todo el tiempo de eso, pero nunca estás pensando que están hablando de que no se coma más carne.