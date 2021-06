Morrissey, con nuevo álbum pero sin discográfica

Morrissey finalizó la grabación de su último disco, "Bonfire of Teenagers", en Los Ángeles, pero hasta el momento no ha encontrado una discográfica que se lo edite.

"El álbum está disponible para el más alto (o bajo) postor", escribió en el sitio morrisseysolo.com, una suerte de página semioficial que suele subir noticias relacionadas al excantante de The Smiths.

El disco consta de 11 canciones: "I Am Veronica"; "Rebels Without Applause"; "Kerouac Crack'"; "Ha Ha Harlem"; "I Live In Oblivion"; "Bonfire Of Teenagers"; "My Funeral"; "Diana Dors"; "I Ex-Love You"; "Sure Enough, The Telephone Rings" y "Saint In A Stained Glass Window".

"El peor año de mi vida termina con el mejor disco de mi vida", escribió Moz en el mismo sitio.

Se trata del disco solista número 15 del artista nacido en Manchester, que comenzó su carrera fuera de la emblemática The Smiths con el impactante "Viva Hate".

Dueño de una pluma y una boca filosa, Morrissey siempre ha desatado una infinidad de polémicas sin medir consecuencias y alejándose de lo políticamente correcto.

Así, en los 80 escribió su "Margaret on The Guillotine", canción en la que soñaba la decapitación de Margaret Tatcher, como también entrando en la guerra mediática al decir que David Beckam no sabe hablar inglés o calificando a Madonna como "MacDonna".

En el último tiempo, entró en una nueva polémica luego de una entrevista con la revista alemana Der Spiegel, cuando el medio publicó un textual en el que deslizaba una defensa de Kevin Spacey tras sus denuncias por abuso sexual.

Morrissey dijo que tergiversaron sus declaraciones y desafió al prestigioso medio alemán a publicar los audios completos de la entrevista. Desde ese momento, sólo da notas por mail o por televisión.

También estuvo a favor del Brexit, lo que le valió que lo acusaran de apoyar a grupos de ultraderecha.

Más allá de las polémicas, Morrissey se ha erigido desde comienzo de los 80 en un ícono y referente de la música, el veganismo y la lucha contra el maltrato a los animales

Su último disco, "I Am Not a Dog in Chain" ("No soy un perro encadenado"), fue editado en 2020 por BMG, tras, nuevamente, luchar con varias discográficas por su publicación.