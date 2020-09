Nació el primer hijo de Joaquin Phoenix y Rooney Mara

Joaquin Phoenix y Rooney Mara se consolidaron como una de las parejas más re­servadas de Hollywood. Celosos de su intimidad, aunque trascendieron los rumores de embarazo, la dulce espera jamás fue confirmada. Y así, sin una sola postal en los nueve meses, la noticia de la llegada de River, el primer hijo de la pareja, tuvo lugar en el escenario del Festival de Cine de Zúrich 2020 el domingo por la noche.

Todo comenzó luego de que se proyectara Gunda, el documental en blanco y negro del que el intérprete del Joker participó como productor ejecutivo. Entonces, el director Viktor Kossakovsky, amigo de la pareja, se disculpó por la ausencia del artista que no pudo asistir al evento, develando la noticia de la llegada del heredero: “Acaba de tener un bebé, por cierto, un hermoso hijo que se llama River”.

Cabe destacar que el nombre elegido para su primogénito es un homenaje a River Phoenix, hermano del actor y estrella de películas como Cuenta conmigo y Mi mundo privado. Falleció en 1993, a los 23 años de edad producto de una sobredosis. Esto sucedió durante los festejos de Halloween que se realizaron en el boliche Viper Room, propiedad de Johnny Depp, en Los Ángeles. Joaquin, quien también fue parte de la fiesta y tenía 19, fue quien llamó a urgencias mientras intentaban reanimarlo. River murió a las pocas horas en un hospital.

En cuanto a ellos, se conocieron en el set de la película Her, de Spike Jonze, donde entablaron una gran amistad. Tiempo después se reencontraron en el rodaje de María Magdalena, de Garth Davis. Empezaron a salir hasta que en el 2017 blanquearon su romance al asistir juntos al Festival de Cannes, donde él recibió el premio a mejor actor por su actuación en You were never really here.

Fiel a su estilo, ninguno de los dos se ha expresado respecto al nacimiento de su primogénito.