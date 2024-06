Nancy Dupláa: “Como actriz genero controversia, hay gente que le gusta lo que yo hago y hay gente que no”

Pasaron 10 años desde que Nancy Dupláa pisó por última vez las tablas de un escenario, pero decidió que era el momento de volver y con Exit, dirigida por Corina Fiorillo, se está dando el gusto de hacer comedia en Calle Corrientes (CABA), acompañada por los talentosos Fer Metilli y Juan Pablo Geretto. Hablamos con ella del retorno al teatro y mucho más en esta nota exclusiva.

—¿Sensaciones volver al teatro después tanto tiempo y con este delirio?

—La verdad es que es muy agradable, viene siendo muy agradable desde el momento que Corina nos la acercó a los tres y nos pasó algo muy parecido, que es que nos encantó la obra en sí y quisimos ser parte de ella. Corina fue muy elocuente, desde, también, el convencernos a los tres, pero ya sabíamos que teníamos un material buenísimo. En mi caso particular volver al teatro después de tanto tiempo, porque tengo una complicación con el tema de mi vocación y demás. No es que a mí me encanta hacer de todo, selecciono bastante y siempre tuve el privilegio de poder seleccionar, de poder elegir qué hacer y qué no. Y lo audiovisual siempre me convocó de una manera muy privilegiada y a la vez me gusta mucho hacerlo, me ordena desde lo real, desde lo concreto, me ordena mucho. Me levanto de mañana, desayuno, después grabo todo el día, es como que ahí en esa dinámica algo que encuentro que me es muy cómodo y familiar. El teatro te saca un poco, es siempre al revés de todo y estoy hoy día, te puedo decir, totalmente desordenada, patas para arriba, pero bueno, así y todo el placer de poder hacer un material tan lindo como este y lo que está generando. Ya sabemos que la economía está destrozada, ya que a la gente le cuesta mucho venir al teatro y que hay que hacer mucho esfuerzo para venir, pero la obra tiene un halo de muy buenas críticas y buena repercusión que hace que la gente tenga muchas ganas de venir y que cuando está la disfruta mucho.

—Estamos arruinados económicamente, pero la gente los elige…

—Sí, la verdad que sí, porque creo que hay un muy buen boca a boca. Vino gente y compañeros entonces se multiplicó. Adrián Suar, por ejemplo, para mí fue una grata sorpresa, con Pablito Codevilla, que vos no lo soles ver como en el circuito y vino especialmente a vernos porque le habían comentado que la obra está buena. Flor de la Ve vino como mucha gente convocante, muy hermosa, que no los ves en los circuitos y la devolución fue muy especial, viste, y eso nos dio como mucha seguridad en lo que estamos haciendo. Nos sentimos elegidos, nos sentimos respetados por la crítica y sentimos que el momento de la de las funciones. Son 80 minutos muy adrenalínicos donde la gente estalla, y esto lo te lo digo desde lo más profundo de mí, de verdad es que siento que está muy bueno lo que estamos haciendo y que la gente la pasa muy bien, es un gran entretenimiento.

—Es que son 80 minutos que están “al palo”, pero quiero preguntarte, ¿qué hacen después de las funciones? Fernanda me dijo que quiere comer…

—Y es que ella es de las que más energía gasta y pone todo, es la más joven, entonces es a la que le pusimos todo. Es muy grata también y directa la devolución que vos sentís cuando salís a la calle, al toque termina la función y la devolución de la gente es genial.

—Es que para ustedes por ahí eso es más una incógnita. Vos ves ahí, pero vos no te podés ver…

—Claro, exactamente, entonces la risa, las explosiones, porque hay momentos de explosiones, eso es también lo llamativo de la obra. Que vos escuchás que de repente la gente grita. La obra tiene como muchos giros que se van sucediendo y uno lo recibe con incógnita, porque no sabés nunca qué te vas a encontrar, pero hasta ahora viene siendo muy muy agradable.

—¿Qué tiene que tener un guion o un trabajo para vos digas acá voy?

—Por algo que me convoca, que me pasa, que lo siento. Me pasó con la obra, me pasó con todas las cosas que hice que sabía que tenían algo de especial. Que yo le podía poner el cuerpo, sabía que le ponía el cuerpo. Nunca me sumerjo en algo que me va a generar mucha complicación, contradicción, siempre intento saber o entender que el personaje que me toca primero va a estar en un contexto que me va a hacer agradable, no va a ser hostil y que aparte lo voy a poder hacer desde los materiales, de la herramienta que yo tengo. Pero después toca algo que sé que va a estar bueno, es una intuición. Esta obra la leí de pe a pa, y todas las cosas que hice me las leí de así y supe qué eran después. Yo misma como actriz también genero controversia, hay gente que le gusta lo que yo hago y hay gente que no le gusta, soy una actriz popular, y el proyecto siempre lo voy a elegir desde un lugar de yo tener la certeza de que está bueno, que está buena la obra.

—¿Hay algún otro proyecto pendiente de estreno?

—Goyo, fue muy hermoso estar en esa película, fue muy hermoso, que me llegue, me llegó sorpresivamente y no la esperaba. No lo podía creer cuando la leí, le pregunté a Marcos Carnevale, el director: ¿por qué estás pensando en mí para este personaje?, Pues un personaje divino que llega en este momento de la vida, una mujer de mi edad, con complicaciones económicas, y bueno una historia preciosa. Estoy muy sorprendida, por cómo llegó y lo rápido que se estrena, este 27 de junio en cines y luego en Netflix.