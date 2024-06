Stefanía Bulbarella: “Somos un montón como para que ya haya una categoría específica”

Stefanía Bulbarella es la primera argentina nominada a los Tony Awards, que se estregarán el 16 de junio. En este caso, en la categoría Mejor Diseño de Sonido en una obra de teatro, por su trabajo en Jaja’s African Hair Braiding.

Con la excusa de la nominación, hablamos con Bulbarella, quien hace tiempo se encuentra viviendo en Estados Unidos.

—¿Cuándo supiste que te querías dedicar al arte?

—Desde muy chica, o sea, arranqué a los 6 años me acuerdo, mamá me llevaba a comedia musical y estaba en los escenarios. Empecé por comedia musical, después en realidad encontré que me gustaba más cantar y además actuar. Entonces hice cuatro años de teatro, conservatorio de actuación y cuando terminé... me encanta el teatro, me apasiona el teatro, el teatro es mi vida, pero entendí que no quería ser actriz, me parecía que me interesaba más dirigir y ahí conseguí una beca para estudiar en The New School dirección. Y en mi primer año estudiando dirección tomé una clase que se llamaba tecnologías creativas en inglés y ahí fue la primera vez que me encontré con lo que acá le llamamos diseño de proyecciones o videos escenográficos. Una vez que tomé esa clase y empecé a entender que era el mapping y cómo se cómo se usaba el video como arte en el teatro empecé a tomar más clases y más clases. Ya casi terminando la facultad, yo tenía una compañera de piso que ya estaba haciendo dirección y me llama para hacer mi primer proyecto, un workshop. Es la primera vez que tuve la posibilidad de generar contenido de video.

—Y acá estamos, con una nominación al Tony, ¿cómo estás viviendo todo?

—Es un incentivo cien por ciento. El año pasado hice mi primera obra en Broadway como diseñadora, y el año pasado me llama la directora de la obra para hacer el vídeo y el contenido de dos televisores que estaban prendidos de principio a fin. Y la realidad es que las nominaciones habrán salido el 30 de abril. Me acuerdo de que estaba sentada en mi computadora, mirando YouTube, sacando fotos a mis compañeros y colegas que estaban nominados y me tocó a mí.

—Todavía no hay categoría de diseño de vídeo…

—Sí, y este año hay seis diseñadores de proyecciones nominados. Hay unos con sonido, otros con luces y otros con escenografía. Y claramente uno va a ver hoy obras en Broadway, hay muy pocas obras que no tienen vídeo. De hecho, el año pasado, en el 2023, hubo creo que 19 diseñadores, proyecciones, con obras nuevas. Entonces ya es un nicho, sigue siendo un nicho, es algo muy nuevo, pero ya somos un montón como para que ya haya una categoría específica.