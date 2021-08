Nani, la elegida de Ricardo Montaner

Las dos es el tema que acaba de lanzar Nani, a quien Ricardo Montaner ha fichado para su sello discográfico HAMM (Hecho a Mano Music) y acompañado en sus nuevos pasos. La canción ya tiene su videoclip, dirigido por Marlene Rodríguez Miranda y grabado en Buenos Aires, para acompañar el lanzamiento. Diario Hoy dialogó en exclusiva con la artista.

—¿Cuándo supiste que querías ser cantante?

—En mi casa siempre hubo música y desde muy chica, desde que tengo uso de razón, es que quiero hacerlo. Siempre me gustó la música, y siempre es algo que estuvo ahí.

—¿Qué te suma como artista estar trabajando cerca de Ricardo ­Montaner?

—Ricardo llegó a mi vida el año pasado, me contaron que me quería sumar a su sello discográfico, así que fue mucha emoción, porque es un artista que significa mucho para mí, para la Argentina. Es importante que él confie en mi música, porque además no estoy acostumbrada a lanzamientos así, tan grandes, siempre hice todo de manera muy independiente.

—¿Cómo surgió Las dos, tu nueva canción?

—La grabé el año pasado en México junto a Pablo Preciado y Felipe Mejía y Alberto Hernández, colombianos, supertalentosos. Se escucha en la melodía la fusión de todos estos países. La canción cuenta cuando estás con alguien que no se decide, y uno intenta decirle si se queda o se va, porque lastima.

—¿Tenés más temas grabados?

—Estuve en Miami grabando mucho, buscando sonidos, con productores, para ampliar, veremos cuál será la próxima canción que salga, pero no quiero encasillarme en ningún ritmo.

—Si soñamos, ¿qué tipo de música te gustaría hacer para sorprender a tus fanáticos?

—Me gusta todo tipo de música, pero el blues o el soul me encantan, y me gustaría hacer algo así.