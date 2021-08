Leopoldo Jacinto Luque, de la cancha al cine

Matías Riccardi presenta su ópera prima Leopoldo Jacinto, vida de campeón, un homenaje cinematográfico a una de las grandes figuras, y tal vez de las más olvidadas, del fútbol nacional.

Diario Hoy dialogó con el realizador para conocer más detalles de esta particular propuesta que llega el jueves a salas.

—¿Cómo surge la idea de hacer el documental?

—Hacía varios años que estaba con ganas de hacer un documental sobre el poco reconocimiento a la Selección Argentina de fútbol en el Mundial 78. Al escribir ideas y argumentos siempre me encontraba con testimonios y material de archivo y eso sabemos que no es un documental. Entonces dije: “¿Por qué no elegir un protagonista y que en primera persona cuente él cómo llegó a vivir ese mundial y salir campeón?”.

—¿Por qué creés que sigue siendo desconocido para el gran público?

—Porque Leopoldo Luque fue siempre un tipo de perfil bajo, sencillo, humilde. Un tipo que se alejó de Buenos Aires, para poder estar tranquilo. Después de un paso por Unión en el que se sintió traicionado, nunca más quiso ser director técnico de primera. Y en el Mundial 78 en sí, Leopoldo fue una especie de antihéroe.