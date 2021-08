Escándalo en La Voz: dos participantes se dijeron de todo frente al jurado

La Voz Argentina es uno de los programas con mayor rating de la televisión argentina. Lograr llegar a la instancia de duelos es un sueño al que pocos aspirantes pueden acceder. Sin embargo, el sueño puede volverse rápidamente en una pesadilla cuando las cosas no salen como se esperan.

Y eso fue lo que les ocurrió a Esperanza Careri y Jéssica Amicucci, el dueto dejó mucho que desear arriba del escenario por lo que el jurado no tuvo empacho en señalar.

"No funcionó", dijo Lali Espósito "son dos voces muy geniales pero ninguna se lució, estuvieron parejas en los errores", disparó.

"Hubo momentos en los que me costó encontrar la melodía. Jéssica cantó en otro tono. Lo peor fue cuando les tocaba cantar juntas, ahí es donde fue como una especie de avalancha de errores. Creo que Esperanza es la que menos veces se equivocó”, sentenció Montaner.

" Son dos grandes voces solistas, pero hay una cosa que no entendieron: si bien ‘La Batalla’ está planteada en un ring, lo que les hubiese servido a las dos es hacer un dúo.Jéssica fue la que más errores cometió, pero creo que también es la que más intentó cantar a dúo”, analizó Soledad Pastorutti.

"Si hubiesen cantado como hoy en la audición a ciegas, no nos hubiésemos dado vuelta ninguno. Para la persona que se quede, de ahora en más, esto va a ser un ejemplo de superación. Me parte el corazón porque esta para mí era nuestra batalla estrella” comentaron los hijos de Montaner Mau y Ricky.

En ese momento, sorprendió el descargo de Jéssica Amicucci que disparó contra su compañera a quien acusó de no querer cantar en los ensayos: “¿Puedo decir algo? Yo no estoy acostumbrado a cantar en esa tonalidad. Y fue muy duro trabajar, voy a ser honesta. Si estaba muy nerviosa fue por eso, fue muy difícil trabajar juntas. Hubo dos ensayos en los que no quiso cantar, yo canto igual aunque esté enferma”.

Con sorpresa, Careri respondió; “Soy muy alérgica y cuando llegué a Buenos Aires estuve sin voz y Feli, que es la persona que nos asesoraba, me dijo ‘prefiero que no cantes en estos primeros ensayos’ porque después tuvimos dos más. Son muchos días lejos de mi casa, después lo único que hice fue repasar la canción”.

Lali indagó más y le consultó si había llamado aunque sea para practicar a distancia a lo que la participante señaló: “Le dije, pero me dijo que prefería no hablar conmigo”.

Finalmente el jurado eligió a Esperanza para que siguiera en el certamen pero el duo Montaner robó a Amicucci para su equipo.