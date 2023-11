Natalie Holt: “Siempre he crecido con la música”

Tras una exitosa primera temporada que adentró a las audiencias en el fascinante mundo de la Autoridad de Variación Temporal (AVT), Loki regresó con una nueva temporada en Disney+.

Protagonizada por Tom Hiddleston en el papel del astuto Dios de las Mentiras, la nueva temporada de Loki es el segundo estreno de temporada más visto en Disney+ en 2023. A nivel global obtuvo 10.9 millones de vistas en todo el mundo tras tres días de emisión.

El debut de la serie de Marvel Studios solo fue superado por el estreno de la tercera temporada de The Mandalorian, que llegó a Disney+ en marzo. Una de las claves de la serie tiene que ver con su cuidada banda sonora, que logra transportarnos al universo tan particular del personaje. Esos sonidos son creados por Natalie Holt con quien pudimos hablar en exclusiva para Argentina.

La segunda temporada de Loki de Marvel Studios está protagonizada por Hiddleston, acompañado por Sophia Di Martino, Gugu Mbatha-Raw, Wunmi Mosaku, Eugene Cordero, Rafael Casal, Tara Strong, Kate Dickie, Liz Carr, Neil Ellice, Jonathan Majors, Ke Huy Quan y Owen Wilson.

Esta temporada de Loki también es el estreno de temporada más visto en América Latina de este año. La serie de Marvel Studios no solo fue popular entre las audiencias, sino también entre los críticos. Tiene una puntuación del 88% en la web de críticas Rotten Tomatoes. Eso es acompañado por una puntuación estelar del 94% de las audiencias en el sitio. Desde su aparición en Thor en 2011, Loki se ha convertido en uno de los personajes más queridos de todo el Universo Marvel. Ha protagonizado grandes éxitos de taquilla como The Avengers (Los Vengadores) de 2012, tiene una popular colección de merchandising y se lo puede encontrar paseando por el Campus de los Vengadores en Disney's California Adventure.

—Antes de hablar de tu trabajo en Loki, me gustaría saber ¿cuándo supiste que la música era tu profesión o tu pasión?

—Mi madre es profesora de música. Así que siempre he crecido con la música y he tocado instrumentos. Creo que tocaba el violín a los tres años, inventaba melodías en el piano. Así que siempre, sí, siempre ha estado ahí. Luego fui a estudiar violín a la universidad, pero me di cuenta de que no quería tocar la música de otras personas y no lo sabía. No sabía que se podía ser compositor de cine ni los pasos que había que dar para conseguirlo, y alguien me dijo: Deberías intentar ir a la escuela de cine. Así que desde los 20 años supongo que sabía que eso era lo que quería hacer.

—¿Y cómo llegas a tus primeros trabajando componiendo música para algún programa de televisión más?

—Bueno, no pude conseguir que me contrataran durante años. Y entonces volví a tocar en un cuarteto. Solía tocar en sesiones para otros compositores como intérprete de violín. Luego conseguí un trabajo ayudando a otro compositor, Martin Phipps, que escribe música para The Crown y trabajé para él durante un par de años y después llegué a la última temporada de Wallander con Kenneth Branagh. Eso fue lo primero que compuse como compositora por mi cuenta y luego muchas cosas vinieron de ahí.

—Y aquí estamos y haces esta gran música para Loki. Me gustaría saber, ¿cuál fue tu principal influencia o fuente de inspiración para hacer esta banda sonora en particular?

—Un montón, de todo. Como cada período de tiempo de la gran música clásica, crappies, ciencia ficción y películas como La Naranja Mecánica, muchas influencias.

—¿Cuál fue el mayor reto para hacer el sonido de Loki?

—Probablemente en pandemia por el covid. Grabar a distancia y tener a la orquesta separada, imposibilitados de grabar en la misma habitación, Esa restricción de la primera temporada fue un reto. Y después juntarlo todo. Pero sí. Todavía reconstruir la puntuación juntos en la segunda temporada, porque todavía estoy trabajando con la gente en Islandia y Noruega y América. Trabajo con gente de todo el mundo y era una especie de reto y asegurarse de reunir todo.