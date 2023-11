Benjamín Otero, un talento en crecimiento

El talentoso actor Benjamín Otero, protagonista de Hoy se arregla al mundo, Camino al éxito y el podcast Decisiones Desparejas, entre otros, cuenta detalles de su presente y su participación en las últimas entregas de premios.

—¿Contame cómo viviste las nominaciones a los premios este año?

—No me lo esperaba, o en realidad sí me lo esperaba. Pero me lo dijeron y me puse re contento. Porque aparte Hoy se arregla el mundo es de 2019, pensé que había quedado en el olvido. Pero contento.

—¿Y qué te pasa cuando estás en una ceremonia y ves a todos los actores? ¿Los Premios Sur es tu primera entrega?

—Sí, y me da vergüenza.

—¿Admirás a alguien?

—A Juan Minujín.

—¿Cómo estás viviendo este año?

—Bastante bien con el colegio, solo me llevé matemáticas, y mis compañeros ya están todos más acostumbrados. Y el premio más que nada lo quiero ganar por porque gira la parte de arriba.

—¿Hay algún proyecto pendiente de estreno?

—Sí, tienen que salir un par de cosas. Estuve en Lennons, de José Cicala, un corto.

—Es un montón…

—¿Vos decís?

—Sí.

—Empecé en cine con Hoy se arregla el mundo y me nominan como revelación, pero son más grandes. Cuando salió pensé que tenía que salir en el de protagónico, pero viendo los que estaban como protagónico está bien así.