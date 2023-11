Michael Lucas: “Queríamos sorprender al público”

La nueva temporada de The Newsreader llega a Universal+ y hablamos en exclusiva con su guionista, Michael Lucas, para conocer más detalles de este relato que habla de Helen, (Anna Torv) una mujer que lucha con sus miedos, prejuicios y, particularmente, el machismo en las noticias.

—¿Cuándo supiste que querías ser guionista? ¿Qué series o películas te inspiraron en ese momento?

—Lo supe bastante joven, al final de la adolescencia, y creo que probablemente Buffy, la cazavampiros era una serie de televisión con la que estaba obsesionado. Y luego, cuando me hice un poco más mayor, diría que The West Wing. Así que tenía mi corazón puesto en ello desde muy joven realmente, y empecé a trabajar en la universidad y nunca he querido hacer otra cosa.

—¿Cuál fue el principal reto a la hora de afrontar esta segunda temporada?

—Bueno, el principal reto era asegurarnos de que estaba a la altura de las expectativas y llevar el mundo y los personajes más lejos de lo que habían estado en la primera temporada, que tuvo una reacción maravillosa en Australia. Así que sentí que las expectativas eran altas y realmente queríamos empujar a los personajes a un nuevo territorio, y también explorar más partes del mundo en el que estaban en la primera temporada. Nunca vimos a los poderosos ejecutivos que los controlan. Nunca vimos otras series de la cadena, así que queríamos ampliar el mundo y también creo que queríamos sorprender al público. Espero que cuando la gente vea la segunda temporada no sepa cómo va a terminar. Espero que los sorprenda porque fue el reto que nos propusimos: no hacer lo esperado.

—En la primera temporada vimos a Helen definiendo sus propios límites personales, familiares y laborales para poder cumplir con la tarea de enfrentarse a las noticias, ¿qué nos puedes contar de su transformación en esta temporada?

—Sí, en esta temporada ella llega siendo muy exitosa con Dale a su lado, y son una pareja muy celebrada. Pero sabemos que para su personaje mucho de su trabajo y su vida personal no está bien. Parece muy glamourosa, pero en realidad hay muchas partes de ese trabajo que no le sientan bien. También hay problemas entre ella y Dale, así que creo que en la segunda temporada lo que estamos haciendo es empujar a Helen a cruzar caminos en los que tiene que decidir qué va a hacer con su vida personal y profesionalmente. Es decir, si se casa con Dale y sigue ese camino con él o se aleja de él, y también si tiene que abandonar la cadena de televisión y la redacción. Esas son las preguntas con las que está luchando.