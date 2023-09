Natural Arpajou: “Hago las películas con todo lo que tengo, no me guardo nada”

Unicornio, de Natural Arpajou, con Nancy Dupláa, Sofía Dieguez, Carolina Ramírez y Camila Azul Sosa, llega hoy a los cines. En la ficción, cuatro amigas luchan por seguir adelante, sabiendo que siempre, siempre, se tendrán la una a la otra. Arpajou, en diálogo con Hoy, reveló detalles de la película.

—¿Cómo te sentís con finalmente poder mostrar la película?

—La verdad que ahora que estamos hablando con la prensa, es el ­primer acercamiento al público porque no la vio nadie que no haya trabajado y la verdad estoy muy conmovida, esa es la palabra ­porque la mayoría de la gente de prensa nos habló cosas muy lindas y me hizo sentir como que hay algo de lo que yo quería contar o decir se está ya transmitiendo ­después bueno la película hace su recorrido yo estoy muy, muy feliz.

Me parece que fue un trabajo enorme de un montón de gente con un montón de cosas muy diferentes por ahí en la que venía haciendo yo y que estoy acostumbrada a ver en el cine y estoy como con muchas ganas ya de ver.

—¿Cómo fue crear el universo de Unicornio?

—Bueno, viste que en todos mis proyectos desde mis cortometrajes siempre hay gente que canta y baila y toda la bola. Con esta peli arranqué un día que estaba escuchando música y empecé a escribir un personaje porque me puse a ­bailar y me vi mi propia sombra y empecé a escribir quién era esa persona y así empecé a generar esto y el enganche que yo siento con la música es todos mis pro­yectos tienen personajes que cantan y bailan.

Mis proyectos, a la vez, son siempre medio agridulces, son comedias con tintes dramáticos o dramas con tintes de comedia o algo así y yo quería buscar la música que fuera exacta, por eso la convoque a Julieta Venegas, y ella para mi tiene como ese agridulce que a mí me gusta, no sé si es triste o no pero es muy sentido. Siempre busco esos mundos un poco agridulces, que para mí esa es la vida más real, no hay nadie con “filtros” ni se nos impone cualquier cosa, sentir me parece que es como medio urgente.

—¿Por qué hay que ver Unicornio?

—Yo creo que la gente tiene que ir si tiene ganas. Yo hago las películas con todo lo que tengo, no me guardo nada. Creo que la gente que participó, absolutamente todos, no se guardaron absolutamente nada de nada, de estar sin maquillaje, de salir, de hacer papeles fuera de lo que están acostumbrados a hacer, de juntar gente de clases sociales muy opuestas, gente millonaria con gente de la villa. Porque todo eso está en ese universo que yo creé, y que estoy hablando de sensaciones muy humanas, y creo que la gente se puede sentirse como muy reflejada en alguno de todos estos personajes, habla de amor, de desamor, de querernos bien, del amor que tuvimos y sobre todo habla de armar esta pequeña manada o comunidad entre las chicas que arman y que cualquiera puede sentir algo de eso, me parece.

Creo que hay algo de eso que te vas a hacer, porque en general me interesan las historias humanas y ahí está, la mayoría de la gente dice, ¡ay, yo soy tal, yo soy la de acá, que soy yo! Eso. Hicimos y lloramos y gritamos y nos enojamos y alguien tuvo pánico y alguien tuvo frío y alguien tuvo todo eso.

Está como la humanidad expuesta. Me parece que eso es la que también más allá del grupo humano que allá adelante o atrás de cámara siempre hay de todo y me parece que yo intento un poco intentar poner eso en cámara y creo que es una peli un poco distinta a lo que hay en general y que por favor vayan desde hoy y la primera semana porque la gente por ahí no sabe que es muy importante. Los que trabajamos en estos espacios sabemos, pero que vayan la primera semana porque el cine nacional se marca, si tiene público la primera semana, la peli queda en cartel. Si no, si esperas, no, por ahí voy el mes que viene. Vamos que se necesita contar nuestras historias, se necesita nuestro cine y tal, para mí por lo menos. Y creo que lo pueden llegar a pasar bien también. Hay un poco de todo, y hay baile, y hay canto, y hay mucha gente.