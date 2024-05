Néstor Montalbano estrena Las corredoras

El cine de Néstor Montalbano es impredecible, y es ahí donde radica su principal virtud. En Las corredoras, protagonizada por su eterno compañero de aventuras Diego Capusotto, el cruce de géneros y el homenaje a un cine que ya no se realiza son los pilares de la propuesta. Hablamos con Montalbano sobre estos temas.

—¿Cómo fue un poco jugar con los géneros?

—Yo creo que todo eso es lo que en algún momento tengo que explicar para aclarar determinadas cuestiones de la película a determinada gente. Sí sé qué ingredientes tiene la película, pero, te soy sincero, nunca me pongo a pensar de antemano: voy a ir por este lado para emular tal o cual género o tal o cual director. Yo escribo con mi corazón y sinceramente me dejo llevar, y en esta película, particularmente, dije: voy a ser más libre que nunca, voy a ser analógico, voy a hacer una película vieja. Y la motivación fue reencontrarme con un juguete que me había regalado mi papá, un auto de chapa de los años 60, cuando tenía 6 años y mi papá, agonizando, mirando películas argentinas en su lecho de muerte, le fascinaba. Así que yo pensé, tengo ganas de hacer una película vieja con los géneros como me surja, pero con todas las emociones que el cine me dio y no fui premeditando absolutamente nada más que la historia. La motivación de tener un Capusotto, primero, por su amistad, me brinda la posibilidad de que pueda estar o no en mi película. Y uno piensa, bueno, cómo me gustaría verlo a Diego, ya es una motivación muchas veces, pero también a partir desde el punto de vista de un personaje que no conocía, que es Mabel, la protagonista, que lo termina haciendo Carola. Entonces, después es una película muy mía y yo no sé, no te puedo dar otra explicación. Es una película que la miro y lloro, es como que no es mía ahora y estoy mirando una película que por ahí es de John Ford, de Sergio Leone, por ahí tiene a Leonardo Favio, emociones que la vida me dio y que las pude lograr. Creo que es la primera película que me da todo lo que está y en la que más yo soy.