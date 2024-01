Nico Occiato y Flor Jazmín Peña confirmaron su romance

Finalmente se confirmó lo que todos pensaban: Nicolás Occiato y Flor Jazmín Peña están en pareja.

Luego de los rumores y fans que aseguraban haberlos visto juntos, los conductores decidieron ponerte punto final a todo lo que se decía y blanquear la relación.

Fue desde Pinamar y en el nuevo programa de verano de Luzu, "Un churrito a la mañana, que "Momi" Giardina los puso en aprietos para que anunciaran el romance.

"Blanqueamelo mi amor, a mi no porque yo ya lo sé, pero ¿porque no se lo blanqueas a todo el público presente que vos y Flor Jazmín Peña están en una relación y muy enamorados?", le dijo la actriz a Occiato.

Después de momentos de nerviosismo e incomodidad, el conductor tomó la posta y lanzó: "Me enamoré como no pensé que me iba a enamorar en mi vida".

Luego de los gritos eufóricos y los aplausos, Flor Jazmín habló emocionada: "Son esas cosas que uno no elige, te pasan y te haces cargo. Si, estamos juntos" y agregó: "No entiendo nada, pensar que hace 5 años lo miro y es otro vínculo".

Por su parte, el ex Combate, dijo: "Se da tanto una situación que es insoportable, ya esta lo decimos y seguimos todo igual".

Para ponerle la frutilla del postre, la pareja se dio un beso ante la audiencia de Luzu y terminaron de confirmar el vínculo que en redes lo llaman "Occhiamin".