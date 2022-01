Nicolás Cabré habló sobre el futuro de su hija Rufina

Nicolás Cabré está pasando por un gran presente profesional. Desde que dejó la televisión para dedicarse al teatro, el actor disfruta de sus papeles y está conforme con su vida laboral.

Actualmente, protagoniza la obra Me duele una mujer, una comedia que “tiene mucha poesía, habla de un tipo que no puede superar a su ex. La obra transcurre en los estadíos de una terapia, y aun así no puede superarla, la ve en todos lados. No puede ni quiere salir. Es una obra muy divertida, con momentos hermosos", explicó Cabré en diálogo con Catalina Dlugi. En diálogo con la histórica periodista de espectáculos, habló también del futuro de su hija Rufina, de 8 años: “Mi hija no expresa ganas de seguir mis pasos, por lo menos no aún. Puede pasar cualquier cosa, la apoyaré en todo lo que quiera y trataré de darle las mejores herramientas posibles”.

Y reveló un detalle muy tierno: “Siempre miro el camarín que le conviene a ella. Yo no me peino, ni me maquillo, el camarín es de Rufi”.

“Yo sé que si te lo pregunto, me vas a responder: Estoy muy bien”, le dijo Dlugi, entre risas, hablando del presente amoroso del actor. Y Cabré siguió la complicidad: “Es lo que vos decís, estoy muy contento”.