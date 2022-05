Nicolás Goldbart presenta su nueva y divertida película

El sistema K.E.OP/S, protagonizada por Daniel Hend­ler, Alan Sabbagh, Esteban Lamothe, Violeta Urtizberea y Rodrigo Noya, entre otros, dirigida por Nicolás Goldbart, recupera un género muy particular para el cine argentino que tiene la amistad en el centro para, en la superficie, hablar de otra cosa: las estafas y el uso de redes y dispositivos de ­control.

“Viví el estreno en Bafici con mucho nervio porque la película no estuvo terminada y de hecho la copia que se vio ahí estaba con ­algunas cuestiones sin terminar, así que llegamos al estreno muy justo. Sé que en el festival la gente la disfrutó, porque al ser una propuesta con humor, escuchar las risas, sabiendo que estuvimos mucho tiempo mejorando chistes, eso es agradable. El Bafici fue una prueba de fuego, y hay cuestiones que me exceden”, cuenta Goldbart a diario Hoy a horas del estreno de la película, en un bar de la zona de Chacarita de la ciudad de Buenos Aires.

“Yo escribo las películas que a mí me salen, no calculo otra cosa, escribo las películas que me gustaría ver, acá recuperando el cine que me gustaba de la infancia, películas de Bud Spencer y Terence Hill, por ejemplo, no calculo si lo que escribo va a andar bien en un festival o dónde, como un escritor que escribe novelas, escribe lo que sale, y acá, que aparenta un producto comercial y hay que salir a venderlo, en realidad tiene otros temas”, sigue.

“La película tiene cosas atractivas pero salimos a la cancha con mucha desigualdad, igual sé que son las reglas del juego y no hay mucho que hacer, pero ojalá la película encuentre su público, como pasó con Fase 7, que además tuvo una segunda oportunidad ”, suma.

“Me gusta mucho trabajar el sonido, soy muy detallista, y en el montaje, que para mí es imagen y sonido desde el primer momento, ya todo aparece allí, después con el sonidista vamos trabajando para que las partes plásticas del sonido estén bien presentes”, dice.

“Fue muy fácil dirigir al elenco, porque trato que haya camaradería casi de troup circense, no hay que hacer mucho, más que elegirlos para que a cada actor le calce el traje del personaje, y este tipo de proyectos siempre les genera entusiasmo, porque no hay muchos así acá, así que le terminan poniendo un plus a la película”, termina.

Llamas de venganza

Basada en el clásico Firestarter de Stephen King, que a su vez ya fue llevado al cine en los años 80 con una pequeña Drew Barrymore en el papel central, el realizador Keith Thomas se pone tras las cámaras para contar cómo la hija de un matrimonio sobre el cual se hicieron pruebas científicas debe asumir su condición de “anómala” frente a la sociedad, intentado controlar su fuerza, la capacidad de incendiarlo todo.

Con música de John Carpenter, que nos hace viajar al pasado, con una fiesta de sintetizadores, Zac Efron, Michael Greyeyes y Ryan Kiera Armstrong se ponen al frente de un atrapante cuento sobre vínculos, experimentos y cómo el control marca el pulso de los días de la gente.