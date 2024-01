Nicolás Occhiato y Flor Jazmín confirmaron su romance: “Me enamoré como nunca en mi vida”

Después de meses de especulaciones, insinuaciones en redes sociales y miradas cómplices, la pareja conformada por el conductor Nicolás Occhiato y la influencer Flor Jazmín Peña finalmente confirmó su relación sentimental. La revelación tuvo lugar durante la transmisión de este martes de 'Nadie dice nada' en LUZU TV, programa que se llevó a cabo desde Pinamar.

Lo que parecía ser un secreto a voces se volvió una realidad evidente cuando hacia el final del programa, Nicolás Occhiato decidió abordar directamente la situación. Con un tono desenfadado, expresó: 'Para no dar vueltas más a la situación, porque si no nos sacan fotos'. De esta manera, dejaron claro que estaban al tanto de las especulaciones que circulaban en las redes sociales.

Sin perder tiempo, Occhiato dio un paso audaz al confesar: 'Me enamoré como nunca pensé que me iba a enamorar en mi vida'. La declaración desató la euforia en el estudio, con gritos de emoción y aplausos de los presentes. 'Lo dije, ya está', añadió el conductor. Por su parte, Flor Jazmín Peña, visiblemente emocionada y entre lágrimas, confirmó la noticia: 'Son esas cosas que uno no elige y te pasan, y te haces cargo'.

Con el entusiasmo del equipo de producción y la complicidad entre los protagonistas, la conductora afirmó: 'Sí, estamos juntos'. La confirmación del romance culminó de manera apoteósica cuando Nicolás Occhiato se levantó de su asiento y, frente a las cámaras y el público, selló su amor con un apasionado beso en la boca a su novia, provocando entusiasmo entre los fanáticos de la pareja.

El anuncio en vivo dejó a los seguidores de Nicolás Occhiato y Flor Jazmín Peña llenos de alegría y expectativas sobre cómo evolucionará esta nueva etapa en la vida de la pareja.

El romance revolucionó las redes. Desde hace semanas, los fanáticos de 'Occhiamin', palabra compuesta por los apellidos de ambos y usada para referirse a la pareja, estaban ansiosos por que alguno de los dos se expresara sobre los rumores de romance. 'Chicos, mi felicidad es genuina, los amo'; 'Basta, nunca pensé que llegaría este día'; 'Occhiamin es real, me va a dar algo', escribieron los usuarios. Asimismo, otros advirtieron: 'Me paro de pie para aplaudir a Occhiato confirmando y diciendo estoy enamorado como nunca pensé que me iba a enamorar'; 'Flor y Nico al fin confirmaron que son pareja. Qué buena manera de arrancar el año. Aguante el amor loco, y encima le dijo te amo'; 'Estoy más feliz por #occhiamin que los mismísimos Nico y Flor'.