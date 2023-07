No hay acuerdos a la vista en la batalla legal entre Kevin Costner y su ex

Las separaciones y divorcios en el universo hollywoodense suelen ser como las mudanzas: se sabe cuándo y cómo empiezan, pero nunca cuándo ni cómo terminan. Tanto es así que la separación entre el reconocido actor Kevin Costner y Christine Baumgarnter acaba de sumar un nuevo capítulo. Hace apenas semanas se conoció que el monto exigido por parte de su ex era de 250.000 dólares. Y ahora acaba de darse a conocer que ese monto exigido no es aceptado por parte de la defensa del actor. El principal motivo que aduce es que ella utilizará ese dinero en cirugías y no las destinará a cuestiones importantes respecto a la crianza de sus hijos.

Según el medio especializado Page Six, el contador del artista apuntó que la empresaria ha gastado más de 100.000 dólares en este tipo de procedimientos. Razón que lleva al actor a creer que su solicitud de una cantidad tan sustancial mensual estaría motivada por su deseo de continuar realizándose cirugías plásticas. Además de ello, Costner señala que su exesposa realizó compras extravagantes en boutiques y que habría retirado dinero de cajeros automáticos, solicitado préstamos y utilizado sus finanzas en honorarios de abogados y en otros gastos que nada tienen que ver con la crianza de los niños.

Así las cosas, todas estas cuestiones generan dudas sobre las verdaderas intenciones de Baumgartner. Por si fuera poco, ese mismo sitio especializado tuvo acceso a documentos presentados en la contienda legal y sostiene que el actor manifestó lo siguiente: “Ganaré sustancialmente menos en 2023 que en 2022. Esto se debe a que ya no tengo contrato con Yellowstone, la fuente principal de mis ingresos el año pasado”.

Por su lado, la expareja del actor argumenta que el monto solicitado es necesario para mantener el estilo de vida al que están acostumbrados sus hijos; los adolescentes Cayden, de 16 años, Hayes, de 14, y Grace, de 13. Por el contrario, el actor sostiene que unos 30.000 dólares por mes serían más que suficientes para sus gastos (seguro médico, las actividades extracurriculares, la matrícula de sus escuelas privadas, etc).

Ella ha declarado en los documentos judiciales: “El estilo de vida marital, incluido el de los menores, era consistente con los ingresos extremadamente altos de Kevin”. Y agrega: “Me doy cuenta de que nuestro estilo de vida es extraordinario. Aprecio cuán bendecidos somos de vivir de esta manera. Es importante no solo brindar un hogar cálido y cómodo para nuestros hijos, sino también enseñarles los valores familiares y la gratitud”.

Según el mismo medio Page Six, los peritos contables contratados por la exesposa del actor dictaminaron, a partir de la información bancaria compartida, que los ingresos económicos mensuales promedio de Costner rondarían aproximadamente los 1.5 millones de dólares. Así las cosas, la batalla económica es algo central desde que se conoció el divorcio, después de 18 años de matrimonio. En tanto, la persistente negativa de Baumgartner a desalojar su propiedad de Santa Bárbara sigue complicando aún más las cosas.